Топливный кризис в Украине: почему возник дефицит бензина и как изменятся цены в дальнейшем

В Украине фиксируется существенное обострение ситуации на рынке нефтепродуктов. За последнюю неделю средняя цена бензина А-95 выросла на 4,3 грн/л – до 80,88 грн/л, а дизельного горючего – на 9,34 грн/л, достигнув отметки 88 грн/л. В отдельных сетях АЗС скачок цен на дизель превысил 16 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Рост спроса на дизтопливо

По его словам, основным драйвером роста спроса на дизтопливо стала переориентация части аграрного экспорта из глубоководных портов на автотранспорт. Несмотря на то, что текущие поставки остаются в пределах нормы, рынок нуждается в значительно больших объемах.

"Продолжается поиск дополнительных ресурсов. Ситуацию усложняет Турция, ранее ежемесячно импортировавшая более 1 млн т дизтоплива из РФ, пока последняя не закрыла экспорт. Особенно турки пылесосят греческие НПЗ – одного из наших крупнейших поставщиков с Юга", - отмечает Куюн.

Известно также о нередких случаях, когда танкеры, направлявшиеся в Румынию с ресурсом в частности для украинских заказчиков, перекупали другие игроки по более высокой цене.

Реальный дефицит бензина

На рынке бензина ситуация более сложная: на многих сетях АЗС фиксируются временные перебои с наличием горючего. Главной причиной кризиса стало обязательное введение с 1 июля стандарта Е10 (бензин с содержанием 10% биоэтанола).

"В стране его производить невозможно из-за ситуации безопасности и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут", - отметил эксперт.

Что будет с ценами дальше

В настоящее время оптовые цены существенно опережают розничные. Оптовая стоимость дизельного горючего достигает 93–95 грн/л (при средней цене на колонках до 90 грн/л), а бензина — 82 грн/л, причем предложения на рынке единичны.

"Если не поднимать цены на АЗС, их просто опустошат оптовые потребители. Другой вариант – увеличить поставки, но с этим есть определенные вопросы. Следовательно, рост цен будет продолжаться", – считает Куюн.

Ранее эксперт предупреждал, что цены на бензин и дизель в Украине на АЗС в ближайшие недели будут расти и могут превысить психологическую отметку в 90 гривен за литр.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .