Цены на бензин и дизель на АЗС преодолеют психологическую отметку: какой будет стоимость

Цены на бензин и дизель в Украине на АЗС в ближайшие недели будут расти и могут превысить психологическую отметку в 90 гривен за литр

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Цены на топливо поднимутся за 90 грн за литр. Пока я могу точно сказать, что экономически обоснованная цена должна пересечь 90 грн", - отметил эксперт.

Он убежден, что стремительное удорожание горючего создает для власти политический вызов. Левшкин объяснил, что украинцам будет сложно понять, почему сейчас бензин будет стоить более 90 грн, хотя раньше значительно более высоких мировых цен на нефть такого не было.

"Была нефть по 110-115 долларов за баррель и бензин и дизель тогда 90 гривен за литр предел не пересекал. А сейчас нефть будет где-то 90-95 долларов за баррель, а бензин пересечет 90", - подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что рост цен будет происходить постепенно, но достаточно быстрыми темпами. При этом не исключено, что государство может пытаться удерживать цены за счет товарных интервенций государственных компаний, в частности "Укрнафты".

"По 2-3 гривны в неделю будут плюсовать. Еще на этой неделе будет также гривны два роста. На следующей неделе пару гривен и так далее. А что там уже осталось? 7-8 гривен за три недели добежит. Возможно и быстрее", - считает Леушкин.

По его словам, на этот раз операторы АЗС не будут затягивать с пересмотром цен, ведь уже понесли значительные убытки во время предварительного скачка стоимости нефтепродуктов. Основной причиной нынешнего скачка цен эксперт называет не подорожание самой нефти, а дефицит горючего из-за нехватки перерабатывающих мощностей.

"Нефти хватает. Цена в 90 долларов за баррель – это не столь критично. Критически не хватает мощности для переработки этой нефти", - объяснил Леушкин.

Он добавил, что ситуацию усугубляет и сокращение российских нефтеперерабатывающих мощностей, из-за чего РФ сама скупает излишки горючего на внешних рынках. В то же время, Европа не может рассчитывать на дополнительные поставки ни из Индии, ни из Китая.

Напомним, 20 июля произошло массовое повышение цен на АЗС .

Поэтому украинским водителям следует готовиться к существенному удорожанию горючего : в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть. И пока оптовый рынок нефтепродуктов уже демонстрирует рекордный рост, единственным стабильным сегментом остается автогаз, спрос на который минимальный.