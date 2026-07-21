Завод у границы с ЕС за $7,95 млн: в Закарпатье продают производство соков

В Закарпатье продают завод натуральных соков и асептических напитков с технологией SIG Combibloc. Предприятие в Берегово имеет производственные линии, экспортный потенциал и цену в $7,95 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

В Берегово продают завод

Предприятие расположено в городе Берегово, в нескольких километрах от границы со странами ЕС.

Завод специализировался на производстве натуральных соков и работал с использованием оборудования SIG Combibloc – одного из ведущих мировых производителей систем асептической упаковки и разлива пищевых продуктов. Модернизация предприятия проводилась в 2008-2014 годах с использованием технологий SIG Combibloc и GEA.

С 2022 г. основная деятельность завода была приостановлена, однако предприятие продолжает выполнять индивидуальные заказы. Также сохранен основной штат квалифицированных работников.

Продукция предприятия ранее реализовывалась на рынках Украины, США, Германии, Израиля, Грузии и Балтии. Актив обладает потенциалом для восстановления экспортных поставок и дальнейшего развития производства.

Оборудование завода позволяет не только производить соки, но и перепрофилировать производство на выпуск других категорий продукции - молочных и растительных напитков, детского питания, питьевой воды и других асептических продуктов.

В состав актива входит земельный участок площадью 5,9 га и производственно-складской комплекс общей площадью 11,4 тыс. кв. м. Из них 11 тыс. кв. м занимают производственные и складские помещения, а складской комплекс имеет мощность хранения до 2800 паллетомест.

Предприятие имеет необходимую инфраструктуру: собственные инженерные сети, электроподстанцию мощностью 3500 кВт, три артезианских скважины, газовую котельную с парогенератором Certuss, подъездные пути и охрану территории.

Производственные мощности включают три линии разлива CFA, способные производить продукцию объемом 1 л, 2 л и 0,2 л. Также завод оснащен оборудованием для купажного цеха GEA и программными системами Siemens.

Инвесторам предлагают приобрести 100% корпоративных прав предприятия. Стоимость завода с оборудованием составляет $7,95 млн, недвижимости без оборудования - $5,5 млн, отдельное оборудование оценивается в $2 млн.

Напомним, в июне украинская группа компаний BALEXCompany приступила к строительству производственно-логистического комплекса в индустриальном парке "Белая Церковь". Проект рассчитан до 2030 года и будет реализовываться в несколько этапов.