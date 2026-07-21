Завод біля кордону з ЄС за $7,95 млн: на Закарпатті продають виробництво соків

На Закарпатті продають завод натуральних соків та асептичних напоїв із технологією SIG Combibloc. Підприємство в Берегові має виробничі лінії, експортний потенціал і ціну $7,95 млн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Inventure.

У Берегові продають завод

Підприємство розташоване у місті Берегове, за кілька кілометрів від кордону з країнами ЄС.

Завод спеціалізувався на виробництві натуральних соків і працював із використанням обладнання SIG Combibloc - одного з провідних світових виробників систем асептичного пакування та розливу харчових продуктів. Модернізація підприємства проводилася у 2008–2014 роках із використанням технологій SIG Combibloc та GEA.

З 2022 року основна діяльність заводу була призупинена, однак підприємство продовжує виконувати індивідуальні замовлення. Також збережено основний штат кваліфікованих працівників.

Продукція підприємства раніше реалізовувалася на ринках України, США, Німеччини, Ізраїлю, Грузії та країн Балтії. Актив має потенціал для відновлення експортних поставок і подальшого розвитку виробництва.

Обладнання заводу дозволяє не лише виготовляти соки, а й перепрофілювати виробництво на випуск інших категорій продукції - молочних і рослинних напоїв, дитячого харчування, питної води та інших асептичних продуктів.

До складу активу входить земельна ділянка площею 5,9 га та виробничо-складський комплекс загальною площею 11,4 тис. кв. м. Із них 11 тис. кв. м займають виробничі та складські приміщення, а складський комплекс має потужність зберігання до 2800 палетомісць.

Підприємство має необхідну інфраструктуру: власні інженерні мережі, електропідстанцію потужністю 3500 кВт, три артезіанські свердловини, газову котельню з парогенератором Certuss, під’їзні шляхи та охорону території.

Виробничі потужності включають три лінії розливу CFA, здатні виготовляти продукцію об’ємом 1 л, 2 л та 0,2 л. Також завод оснащений обладнанням для купажного цеху GEA та програмними системами Siemens.

Інвесторам пропонують придбати 100% корпоративних прав підприємства. Вартість заводу з обладнанням становить $7,95 млн, нерухомості без обладнання — $5,5 млн, окремо обладнання оцінюється у $2 млн.

Нагадаємо, у червні українська група компаній BALEXCompany розпочала будівництво виробничо-логістичного комплексу в індустріальному парку "Біла Церква". Проєкт розрахований до 2030 року і буде втілюватися в кілька етапів.