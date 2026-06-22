В індустріальному парку "Біла Церква" будують новий виробничо-логістичний комплекс (ФОТО)

Українська група компаній BALEX Company розпочала будівництво виробничо-логістичного комплексу в індустріальному парку "Біла Церква". Проєкт розрахований до 2030 року і буде втілюватися в кілька етапів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На першому етапі заплановано зведення виробничих цехів для виготовлення інгредієнтів для харчової промисловості, сучасного логістичного вузла, а також допоміжної інфраструктури. Загальна площа будівель першої черги перевищить 11 тисяч квадратних метрів.

Поява нового комплексу вплине на економічні показники регіону. Підприємство забезпечить працевлаштування для жителів Київської області, а також збільшить надходження до бюджетів різних рівнів через сплату податків.

BALEX Company розпочала будівництво нового комплексу / Фото: Микола Калашник



За словами Калашника, на базі індустріального парку у Білій Церкві зараз формується промисловий кластер, де вже працюють, будуються та готуються до запуску інші підприємства.

Довідково

BALEX Company — це українська виробнича група компаній. Її спеціалізацією є розробка та виготовлення технологічних рішень і різноманітних інгредієнтів для підприємств харчової промисловості. Компанія веде зовнішньоекономічну діяльність та експортує готову продукцію до більш ніж 18 країн світу.

За даними YouControl, товариство зареєстровано у листопаді 1994 року. Розмір його статутного капіталу перевищує 50 млн грн. Кінцевими бенефіціарними власниками є Олександр Бандурка та Ірина Бандурка.

Нагадаємо, Кабмін включив "Агроінноваційний хаб" до офіційного Реєстру індустріальних парків. Новий майданчик площею майже 23 га створено на території Уманського району Черкаської області.