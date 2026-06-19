В індустріальних парках України створено вже понад 4700 робочих місць: де найбільше

В індустріальних парках України створено 4712 робочих місць. Лідерами за цим показником стали два майданчики: індустріальний парк "Френдлі Віндтехнолоджі", де роботу отримали 922 людин і "Західноукраїнський промисловий хаб", який працевлаштував 898 осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Розвиток індустріальних парків

В Україні індустріальні парки розвиваються в межах державної політики підтримки виробників "Зроблено в Україні". За словами Кисилевського, станом на початок 2026 року загальний обсяг інвестицій у ці промислові майданчики зафіксовано на рівні 45 млрд грн. Порівняно з початком 2024 року цей показник збільшився на 48,1%. У бюджеті на 2026 рік на подальшу розбудову промислової інфраструктури держава заклала ще 1 млрд грн.

Ефективність державних вкладень у цей сектор показує чітку пропорцію, де 1 грн бюджетних інвестицій в інфраструктуру дозволяє залучити 5–6 грн приватного капіталу. Протягом 2024–2025 років фінансову підтримку від держави отримали 22 індустріальні парки. Ці підприємства взяли на себе зобов’язання збудувати мінімум 110 тисяч кв. м промислових площ і відкрити щонайменше 44 нових заводи.

Загалом за цей період за кошти програми профінансували 56 проєктів на суму 1,98 млрд грн. Гроші виділяли на умовах співфінансування: у пропорції 50% на 50% для більшості регіонів та 20% на 80% для прифронтових і деокупованих територій. Бюджетні кошти пішли на конкретні потреби: будівництво мереж електро-, газо- та водопостачання; реконструкцію під’їзних шляхів та ремонт залізничних колій.

Завдяки фінансуванню промислова інфраструктура отримала наступні результати:

збудовані та відновлені площі в парках досягли 1,2 млн кв. м;

доступна енергетична потужність для резидентів перевищила 300 МВт.

Такі умови дозволяють збільшувати кількість виробництв. На початку 2026 року в індустріальних парках працювало 37 заводів, а до кінця року очікується зростання їх кількості до понад 50.

Нагадаємо, 18 червня Кабмін включив "Агроінноваційний хаб" на Черкащині до офіційного Реєстру індустріальних парків. Реалізація проєкту дозволить залучити 412 млн грн інвестицій та забезпечить близько 1000 робочих місць.