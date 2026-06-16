Уряд виділив понад 40 млн грн на розвиток інфраструктури двох індустріальних парків

Індустріальні парки "Місто скла" у місті Березань Київської області та "Смарт Тех Індастрі" у Лубенському районі Полтавської області реалізують проєкти, що потребують залучення приватного капіталу. Для розвитку цих майданчиків уряд виділив 40,1 млн грн фінансування в рамках державної програми розбудови інфраструктури індустріальних парків.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Розподіл державних коштів за напрямками:

індустріальний парк "Місто скла" отримав 8,3 млн грн на будівництво мереж газопостачання та 26,3 млн грн на розбудову електричних мереж;

індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі" отримав 5,5 млн грн, які спрямують на підведення зовнішніх мереж газопостачання та водопостачання.

Державна програма фінансування діє на принципі співфінансування, де частка бюджетних і приватних коштів становить 50 на 50. Отримання грошей зобов'язує керуючі компанії та інвесторів виконати чіткі технічні та юридичні вимоги протягом наступних трьох років. До цих умов належать залучення на територію майданчика не менше двох компаній-учасників, які займаються безпосередньо виробничою діяльністю; зведення об'єктів промислової нерухомості загальною площею мінімум 5000 кв. м.

Цільовим результатом освоєння коштів та залучення інвестицій є будівництво нових підприємств. У місті Березань заплановано запуск потужностей із випуску листового скла (флоат-скла), енергоефективного скла, а також готових склопакетів для віконних та фасадних систем. На Полтавщині у рамках проєкту передбачено спорудження роботизованого комплексу з переробки риби.

"Разом з урядовцями та підприємцями докладаємо зусилля, щоб тут зʼявилась вся необхідна інфраструктура і були побудовані сучасні підприємства", — зазначив Кисилевський.

Про парки

Індустріальний парк "Місто скла" заснований у 2020 році у місті Березань Київської області на площі 20,2633 га. На території будується сучасний склозавод із запланованою потужністю 600 тонн продукції на добу, який вироблятиме флот-скло, віконні системи та високотехнологічне скло для фасадів.

Офіційно діяльність парку розрахована на 30 років, а його мета — підвищення конкурентоспроможності регіону та створення нових робочих місць.

Індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі" включений до Реєстру індустріальних парків України рішенням уряду від 1 березня 2024 року. Розташований у Лубенському районі Полтавської області на площі понад 12 га. Має статус Greenfield (або "проєкт у чистому полі"). Концепція парку передбачає залучення від 5 до 7 компаній-виробників. Діяльність також розрахована на 30 років.

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив рішення внести індустріальний парк “Терезине” на Київщині до офіційного держреєстру. Цей проєкт принесе регіону до 500 нових робочих місць та посилить його промисловий потенціал.