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В индустриальном парке "Белая Церковь" строят новый производственно-логистический комплекс (ФОТО)

строительство нового производственного комплукса в Белой Церкви
BALEX Company строит новый комплекс в Белой Церкви/Фото: Николай Калашник

Украинская группа компаний BALEX Company приступила к строительству производственно-логистического комплекса в индустриальном парке "Белая Церковь". Проект рассчитан до 2030 года и будет реализовываться в несколько этапов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

На первом этапе запланировано строительство производственных цехов для изготовления ингредиентов для пищевой промышленности, современного логистического узла, а также вспомогательной инфраструктуры. Общая площадь построек первой очереди превысит 11 тысяч квадратных метров.

Появление нового комплекса повлияет на экономические показатели региона. Предприятие обеспечит трудоустройство для жителей Киевской области, а также увеличит поступления в бюджеты разных уровней через уплату налогов.

Фото 2 — В индустриальном парке "Белая Церковь" строят новый производственно-логистический комплекс (ФОТО)
BALEX Company начала строительство нового комплекса/Фото: Николай Калашник

По словам Калашника, на базе индустриального парка в Белой Церкви сейчас формируется промышленный кластер, где уже работают, строятся и готовятся к запуску другие предприятия.

Справочно

BALEX Company – это украинская производственная группа компаний. Ее специализацией является разработка и изготовление технологических решений и ингредиентов для предприятий пищевой промышленности. Компания ведет внешнеэкономическую деятельность и экспортирует готовую продукцию в более чем 18 стран мира.

По данным YouControl, общество зарегистрировано в ноябре 1994 года. Размер его уставного капитала превышает 50 млн. грн. Конечными бенефициарными владельцами являются Александр Бандурко и Ирина Бандурко.

Напомним, Кабмин включил "Агроинновационный хаб" в официальный Реестр индустриальных парков. Новая площадка площадью около 23 га создана на территории Уманского района Черкасской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук