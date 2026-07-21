Ціни на бензин та дизель на АЗС подолають психологічну позначку: якою буде вартість

Ціни на бензин і дизель в Україні на АЗС найближчими тижнями зростатимуть й можуть перевищити психологічну позначку у 90 гривень за літр

Як пише Delo.ua, про це розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

"Ціни на паливо піднімуться за 90 грн за літр. Поки я можу точно сказати, що економічно обґрунтована ціна має перетнути 90 грн", - зазначив експерт.

Він переконаний, що стрімке подорожчання пального створює для влади політичний виклик. Льоушкін пояснив, що українцям буде складно зрозуміти, чому зараз бензин коштуватиме понад 90 грн, хоча раніше за значно вищих світових цін на нафту такого не було.

"Була нафта по 110-115 доларів за барель і бензин та дизель тоді 90 гривень за літр межу не перетинав. А зараз нафта буде десь 90-95 доларів за барель, а бензин перетне 90", - наголосив експерт.

Він прогнозує, що зростання цін відбуватиметься поступово, але досить швидкими темпами. При цьому не виключено, що держава може намагатися стримувати ціни за рахунок товарних інтервенцій державних компаній, зокрема "Укрнафти".

"По 2-3 гривні на тиждень будуть плюсувати. Ще на цьому тижні буде також гривні дві росту. На наступному тижні пару гривень і так далі. А що там вже залишилося? 7-8 гривень за три тижні добіжить. Можливо і швидше", - вважає Льоушкін.

За його словами, цього разу оператори АЗС не затягуватимуть із переглядом цін, адже вже зазнали значних збитків під час попереднього стрибка вартості нафтопродуктів. Основною причиною нинішнього стрибка цін експерт називає не подорожчання самої нафти, а дефіцит пального через нестачу переробних потужностей.

"Нафти вистачає. Ціна в 90 доларів за барель – це не настільки критично. Критично не вистачає потужності для переробки цієї нафти", - пояснив Льоушкін.

Він додав, що ситуацію погіршує і скорочення російських нафтопереробних потужностей, через що РФ сама скуповує надлишки пального на зовнішніх ринках. Водночас Європа не може розраховувати на додаткові поставки ні з Індії, ні з Китаю.

Нагадаємо, 20 липня відбулося масове підвищення цін на АЗС.

Тому українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту. І поки гуртовий ринок нафтопродуктів уже демонструє рекордне зростання, єдиним стабільним сегментом залишається автогаз, попит на який наразі мінімальний.