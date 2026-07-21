Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

+0,04

EUR

51,10

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,74

44,65

EUR

51,35

51,19

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Резиденти "Дія.City" сплатили майже 28 млрд грн податків за шість місяців

Дія
Кількість резидентів Дія.City перевищила 4500 компаній / Дія

Резиденти “Дія.City” за перше півріччя 2026 року сплатили майже 28 млрд грн податків - на 75% більше, ніж торік. Кількість учасників простору перевищила 4500 компаній.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Попри війну ІТ-бізнес зростає

Попри повномасштабну війну, українська технологічна галузь продовжує розвиватися та залишатися одним із важливих джерел підтримки економіки країни.

Кількість компаній, які приєдналися до "Дія.City", перевищила 4500. Серед резидентів - провідні українські та міжнародні технологічні компанії, зокрема EPAM Systems, Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, Samsung, Nokia, Visa та Rakuten Viber.

У "Дія.City" зазначають, що технологічні компанії обирають цей простір для розвитку продуктів, масштабування бізнесу та створення глобальних рішень в Україні.

Зростання кількості резидентів і збільшення податкових надходжень свідчать про подальший розвиток українського ІТ-сектору навіть в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що резиденти "Дія.City" сплатили понад 13 млрд грн податків за перший квартал 2026 року. За перший квартал 2026 року резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків — на 68% більше, ніж торік.

Автор:
Ольга Опенько