Резиденти "Дія.City" сплатили майже 28 млрд грн податків за шість місяців

Резиденти “Дія.City” за перше півріччя 2026 року сплатили майже 28 млрд грн податків - на 75% більше, ніж торік. Кількість учасників простору перевищила 4500 компаній.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Попри війну ІТ-бізнес зростає

Попри повномасштабну війну, українська технологічна галузь продовжує розвиватися та залишатися одним із важливих джерел підтримки економіки країни.

Кількість компаній, які приєдналися до "Дія.City", перевищила 4500. Серед резидентів - провідні українські та міжнародні технологічні компанії, зокрема EPAM Systems, Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, Samsung, Nokia, Visa та Rakuten Viber.

У "Дія.City" зазначають, що технологічні компанії обирають цей простір для розвитку продуктів, масштабування бізнесу та створення глобальних рішень в Україні.

Зростання кількості резидентів і збільшення податкових надходжень свідчать про подальший розвиток українського ІТ-сектору навіть в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що резиденти "Дія.City" сплатили понад 13 млрд грн податків за перший квартал 2026 року. За перший квартал 2026 року резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків — на 68% більше, ніж торік.