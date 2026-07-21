Резиденты "Дія.City" уплатили почти 28 млрд грн налогов за шесть месяцев

Резиденты "Дія.City" за первое полугодие 2026 года уплатили почти 28 млрд грн налогов — на 75% больше, чем в прошлом. Число участников пространства превысило 4500 компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Несмотря на войну, ИТ-бизнес растет

Несмотря на полномасштабную войну, украинская технологическая сфера продолжает развиваться и оставаться одним из важных источников поддержки экономики страны.

Количество присоединившихся к "Дія.City" компаний превысило 4500. Среди резидентов - ведущие украинские и международные технологические компании, в частности EPAM Systems, Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, Samsung, Nokia, Visa и Rakuten Viber.

В "Дія.City" отмечают, что технологические компании выбирают это пространство для развития продуктов, масштабирования бизнеса и создания глобальных решений в Украине.

Рост числа резидентов и увеличение налоговых поступлений свидетельствуют о дальнейшем развитии украинского ИТ-сектора даже в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее сообщалось, что резиденты "Дія.City" уплатили более 13 млрд грн налогов за первый квартал 2026 года. За первый квартал 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет более 13,4 млрд грн налогов - на 68% больше, чем в прошлом.