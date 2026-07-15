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На портале "Дія" запустили голосовой чат: как работает новый функционал

голосовой чат в Действии
Голосовой функционал в "Дія.АІ" запустили на портале "Дія" / Дія

На портале "Дія" запустили новый голосовой функционал, позволяющий получать консультации по государственным услугам, находить информацию о личных данных и пользоваться сервисами с помощью устных запросов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба государственного вебпортала .  

Как это работает?

Для начала разговора необходимо нажать кнопку с изображением звуковой волны на главной странице портала или непосредственно в открытом чате. После озвучивания запроса "Дія. AI " прорабатывает его, дает голосовой ответ и дублирует его текстом на экране. Вся история диалогов сохраняется в системе для просмотра.

Голосовой режим активируется только после подтверждения пользователя в настройках профиля. Для удобства использования в общественных местах "Дія. AI " применяет интерактивную звуковую волну, которая адаптируется к интонации речи.

Голосовой чат поддерживает все функции стандартного текстового чата. Пользователи могут устно попросить систему:

  • рассказать о государственных услугах на портале "Дія";
  • найти информацию о своем ФЛП;
  • проверить страховой стаж;
  • заказать справку о доходах.

После этого помощник выполнит действие или представит инструкцию для следующего шага.

Новый формат упрощает доступ к государственным услугам, делая их безбарьерными для людей, которым удобнее общаться голосом, чем вводить текст или читать информацию с монитора. Для обеспечения четкости и естественности озвучивания ответов интегрированы технологии компании ElevenLabs .

Напомним, в мае национальный искусственный интеллект "Дія.АІ" привлек свой первый миллион пользователей после масштабного обновления приложения.

Автор:
Татьяна Ковальчук