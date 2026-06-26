"Дія" интегрирована в более 30 тыс. бизнесов и госучреждений

Более 30 тысяч компаний и государственных учреждений в Украине уже интегрировали сервисы платформы “Дія” в свои рабочие процессы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Как бизнес использует сервисы "Дії"

За последний год украинцы активно использовали ключевые инструменты платформы:

шеринг документов – более 16 млн раз;

мультишеринг – 6,9 млн раз;

"Дія.Подпись" – более 52 млн использований.

За весь период работы сервисов зафиксировано:

более 63 млн переданных копий документов через шеринг;

свыше 152 млн операций с использованием "Дія.Подписи";

более 140 новых информационных систем партнеров подключены к мультишерингу только за последний год.

Сервисы платформы уже внедрены в банковском секторе, логистике, медицине, ритейле, маркетплейсах и государственных учреждениях. Это позволяет автоматизировать проверку документов, уменьшить бумажный документооборот и ускорить обслуживание клиентов.

Для бизнеса интеграция означает более быструю идентификацию клиентов, снижение рисков мошенничества и оптимизацию процессов. Для пользователей – минимум бюрократии и возможность получать услуги онлайн без лишних визитов и ручного заполнения документов.

Напомним, с 1 июня 2025 года в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса - мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.