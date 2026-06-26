"Дія" інтегрована у понад 30 тис. бізнесів та держустанов

Понад 30 тисяч компаній і державних установ в Україні вже інтегрували сервіси платформи “Дія” у свої робочі процеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Як бізнес використовує сервіси "Дії"

За останній рік українці активно використовували ключові інструменти платформи:

шеринг документів - понад 16 млн разів;

мультишеринг - 6,9 млн разів;

"Дія.Підпис" - понад 52 млн використань.

Загалом за весь період роботи сервісів зафіксовано:

понад 63 млн переданих копій документів через шеринг;

понад 152 млн операцій із використанням "Дія.Підпису";

понад 140 нових інформаційних систем партнерів підключено до мультишерингу лише за останній рік.

Сервіси платформи вже впроваджені у банківському секторі, логістиці, медицині, ритейлі, маркетплейсах та державних установах. Це дозволяє автоматизувати перевірку документів, зменшити паперовий документообіг і пришвидшити обслуговування клієнтів.

Для бізнесу інтеграція означає швидшу ідентифікацію клієнтів, зниження ризиків шахрайства та оптимізацію процесів. Для користувачів - мінімум бюрократії та можливість отримувати послуги онлайн без зайвих візитів і ручного заповнення документів.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року у застосунку "Дія" запрацювавновий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.