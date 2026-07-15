На порталі "Дія" запустили голосовий чат: як працює новий функціонал

На порталі "Дія" запустили новий голосовий функціонал, який дозволяє отримувати консультації щодо державних послуг, знаходити інформацію про особисті дані та користуватися сервісами за допомогою усних запитів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба державного вебпорталу.

Як це працює?

Для початку розмови користувачеві необхідно натиснути кнопку із зображенням звукової хвилі на головній сторінці порталу або безпосередньо у відкритому чаті. Після озвучування запиту "Дія.AI" опрацьовує його, надає голосову відповідь та дублює її текстом на екрані. Вся історія діалогів зберігається в системі для подальшого перегляду.

Голосовий режим активується лише після підтвердження користувачем у налаштуваннях профілю. Для зручності використання у громадських місцях "Дія.AI" застосовує інтерактивну звукову хвилю, яка адаптується до інтонації мовлення.

Голосовий чат підтримує всі функції стандартного текстового чату. Користувачі можуть усно попросити систему:

розповісти про державні послуги на порталі "Дія";

знайти інформацію про свій ФОП;

перевірити страховий стаж;

замовити довідку про доходи.

Після цього помічник виконає дію або надасть інструкцію для наступного кроку.

Новий формат спрощує доступ до державних послуг, роблячи їх безбар'єрними для людей, яким зручніше спілкуватися голосом, аніж вводити текст чи читати інформацію з монітора. Для забезпечення чіткості та природності озвучування відповідей інтегровано технології компанії ElevenLabs.

Нагадаємо, у травні національний штучний інтелект "Дія.АІ" залучив свій перший мільйон користувачів після масштабного оновлення застосунку.