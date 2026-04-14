Резиденты "Дія.City" уплатили более 13 млрд грн налогов за первый квартал 2026 года

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Налоги ИТ-компаний

Технологический сектор продолжает укреплять позицию одного из ключевых драйверов украинской экономики. По итогам І квартала 2026 года компании-резиденты "Дія.City" перечислили в бюджет более 13,4 млрд грн налогов, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (₴8 млрд).

В настоящее время правовое и налоговое пространство Дія. City объединяет более 4 100 технологических компаний, среди которых международные IТ-гиганты, украинские продуктовые бизнесы, а также оборонные стартапы и инновационные разработчики.

Справочно

"Дія.City" - это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года. Он помогает технологическим бизнесам развиваться и масштабироваться в Украине.

Компании-резиденты пространства могут пользоваться:

Более низкими налоговыми ставками.

Инструменты для привлечения венчурных инвестиций.

Возможностями построения корпоративной структуры компании.

Добавим, что за четыре года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 65 млрд грн налогов. В пространстве работают около 143 тысяч специалистов, а количество компаний-единорогов возросло до девяти.