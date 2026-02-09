- Категория
65 млрд грн налогов, тысячи резидентов: как "Дія.City" изменила ИТ-рынок Украины за 4 года
"Дія.City" исполнилось четыре года: резиденты уплатили в бюджет 65 млрд грн налогов, в пространстве работают почти 143 тысячи специалистов, а количество компаний-единорогов возросло до девяти.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.
"Дія City" растет
Сегодня в пространстве работают более 3700 резидентов, которые создают инновационные продукты и сервисы. Только за последний год количество компаний выросло на 1 800+, охватывая такие сферы как FinTech, GameDev, ШИ, EdTech и Blockchain.
За время существования "Дія.City" резиденты уплатили около 65 млрд грн налогов. Прозрачные и стабильные пространственные условия стимулируют бизнес инвестировать, масштабироваться и создавать тысячи новых рабочих мест.
Типы компаний в "Дія.City"
- Сервисные (65%) создают индивидуальные решения для клиентов.
- Продуктовые (28%) – разрабатывают собственные программные продукты.
- Гибридные (7%) – сочетают оба подхода.
Основные ниши резидентов
- DefenseTech — около 500 компаний создают технологии безопасности и обороны, из них половина специализируется на беспилотных системах, другие — на навигации, связи, РЭБ и робототехнике. Лидеры: Buntar Aerospace, Roboneers, Jupiter Aircraft, ATN Corporation.
- Искусственный интеллект (AI) – около 200 компаний разрабатывают инструменты для автоматизации и анализа данных. Примеры: Grammarly, Reface, Preply, Respeecher, DataRobot.
- R&D и полупроводники — около 200 компаний занимаются научными исследованиями и разработками, в том числе Melexis, Samsung R&D Ukraine, Infineon Technologies, Jabil.
- BIM-технологии – около 20 компаний работают с цифровым моделированием зданий и отделкой аудиовизуальных произведений.
- HealthTech & Wellness – около 80 компаний создают бионические протезы, инновационные медицинские продукты и сервисы. Примеры: Esper Bionics, Aether Biomedical, Liki24, VRNOW.
- AgriTech – более 30 компаний разрабатывают технологии для агропромышленности, среди них KERNEL, МХП, AgriChain, Syngenta Global.
- Business productivity software – около 350 резидентов создают сервисы для повышения эффективности бизнеса, в том числе SoftServe, Intellias, N-iX, Luxoft.
- Другие сферы – FinTech, GameDev, EdTech, EnergyTech, E-commerce, GovTech, VR/AR, Blockchain, Web3, робототехника и аппаратные разработки.
Справочно
"Дія.City" - это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года. Он помогает технологическим бизнесам развиваться и масштабироваться в Украине.
Компании-резиденты пространства могут пользоваться:
- Более низкими налоговыми ставками.
- Инструменты для привлечения венчурных инвестиций.
- Возможностями построения корпоративной структуры компании.