Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Количество резидентов "Дія.City" превысило 3,1 тыс.: как изменилась налоговая структура и поступления в бюджет

налоги
Резиденты Дія.City уплатили почти 28 млрд грн / Depositphotos

По состоянию на 1 декабря 2025 года в реестре "Дія.City" насчитывалось 3 159 действующих резидентов - почти на тысячу компаний больше, чем в августе. За одиннадцать месяцев резиденты специального правового режима уплатили в бюджет 27,7 млрд грн налогов без учета ЕСВ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Как изменились поступления в бюджет

По состоянию на 1 декабря 2025 года в реестре "Дія.City" было зарегистрировано 3 159 действующих резидентов – на 949 компаний больше, чем в августе. В то же время, только 33,7% компаний выбрали налог на выведенный капитал, и доля таких плательщиков продолжает сокращаться - за 11 месяцев 2025 года она уменьшилась на 13 процентных пунктов.

В течение января-ноября 2025 резиденты "Дія.City" направили в государственный бюджет значительные налоговые поступления:

  • 27,7 млрд грн (без ЕСВ) - +11,9 млрд грн к 2024 году;
  • из них 13,4 млрд грн - плательщики ПНВК (+6,0 млрд грн).

Структура поступлений:

  • Налог на прибыль — 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн), из них ННПК — 0,9 млрд грн (–0,09 млрд грн);
  • НДС — 9,2 млрд грн (+3,1 млрд грн), из них ННПК — 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);
  • НДФЛ + военный сбор - 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), из них ННПК - 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

Сумма возмещения НДС составила 1,4 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн получили плательщики ННПК (прирост +1,0 млрд грн, почти полностью за счет ННВК).

Гетманцев, подытоживая текущие результаты работы режима "Дія.City", отметил, что он до сих пор не охватывает даже половину ИТ-отрасли. По его словам, значительная часть рынка продолжает использовать модель работы через ФЛП, однако "Дія.City" все же остается альтернативой компаниям в выборе режима налогообложения.

Он также подчеркнул, что бизнес, оценив финансовые и административные последствия, все чаще выбирает уплату налога на прибыль на общих основаниях, а не налог на выведенный капитал. По мнению Гетманцева, это фактически поставило точку в многолетней дискуссии по поводу целесообразности ПНВК, которая, по его словам, уже утратила актуальность.

Запуск автоматизированной системы взыскания налогового долга уже позволил вернуть в бюджет более 100 миллионов гривен от юридических лиц.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Ивент