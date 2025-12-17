Кількість резидентів "Дія.City" перевищила 3,1 тис.: як змінилася податкова структура та надходження до бюджету

Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі “Дія.City” налічувалося 3 159 діючих резидентів - майже на тисячу компаній більше, ніж у серпні. За одинадцять місяців року резиденти спеціального правового режиму сплатили до бюджету 27,7 млрд грн податків без урахування ЄСВ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як змінились надходження до бюджету

Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі "Дія.City" було зареєстровано 3 159 діючих резидентів - на 949 компаній більше, ніж у серпні. Водночас лише 33,7% компаній обрали податок на виведений капітал, і частка таких платників продовжує скорочуватися - за 11 місяців 2025 року вона зменшилася на 13 відсоткових пунктів.

Упродовж січня–листопада 2025 року резиденти "Дія.City" спрямували до державного бюджету значні податкові надходження:

27,7 млрд грн (без ЄСВ) — +11,9 млрд грн до 2024 року;

з них 13,4 млрд грн — платники ПнВК (+6,0 млрд грн).

Структура надходжень:

Податок на прибуток — 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн), з них ПнВК — 0,9 млрд грн (–0,09 млрд грн);

ПДВ — 9,2 млрд грн (+3,1 млрд грн), з них ПнВК — 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);

ПДФО + військовий збір — 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), з них ПнВК — 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

Сума відшкодування ПДВ склала 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники ПнВК (приріст +1,0 млрд грн, майже повністю за рахунок ПнВК).

Гетманцев, підсумовуючи поточні результати роботи режиму "Дія.City", зазначив, що він досі не охоплює навіть половину ІТ-галузі. За його словами, значна частина ринку продовжує використовувати модель роботи через ФОП, однак "Дія.City" все ж залишається альтернативою для компаній у виборі режиму оподаткування.

Він також наголосив, що бізнес, оцінивши фінансові та адміністративні наслідки, дедалі частіше обирає сплату податку на прибуток на загальних підставах, а не податок на виведений капітал. На думку Гетманцева, це фактично поставило крапку в багаторічній дискусії щодо доцільності ПнВК, яка, за його словами, вже втратила актуальність.

Додамо, що запуск автоматизованої системи стягнення податкового боргу вже дозволив повернути до бюджету понад 100 мільйонів гривень від юридичних осіб.