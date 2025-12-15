За 11 місяців надходження ПДФО зросли на 18%: до бюджету спрямовано 561,8 млрд грн

Протягом січня–листопада платники податків перерахували до державного бюджету 561,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 86,1 млрд грн, або 18,1%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Традиційним лідером за обсягами сплаченого ПДФО залишається місто Київ, яке забезпечило надходження у розмірі 130,9 млрд грн — майже чверть загальноукраїнського показника.

Серед регіонів найбільші надходження зафіксовано також у:

Дніпропетровській області — 55,8 млрд грн;

— 55,8 млрд грн; Львівській області — 37,7 млрд грн;

— 37,7 млрд грн; Київській області — 33,7 млрд грн.

Зростання надходжень ПДФО свідчить про поступове збільшення кількості офіційно працевлаштованих працівників та підвищення рівня податкової дисципліни роботодавців. Це, у свою чергу, позитивно впливає на фінансову спроможність громад та загальний стан економіки.

Хто звільняється від сплати податку

Водночас у податковій службі нагадують, що фізичні особи, які здійснюють волонтерську діяльність, звільняються від сплати ПДФО та військового збору з окремих видів доходів.

Зокрема, не оподатковуються кошти або вартість майна й послуг, які неприбуткові організації надають волонтерам для проходження медичних оглядів, вакцинації чи інших профілактичних заходів за умови наявності договору про волонтерську діяльність.

Також не підлягають оподаткуванню документально підтверджені витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги, що відшкодовуються неприбутковими організаціями у межах чинного законодавства.

Зауважимо, ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету. З січня по жовтень поточного року платники перерахували 507,8 млрд грн цього податку.