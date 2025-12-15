Запланована подія 2

Новости
За 11 месяцев поступления НДФЛ выросли на 18%: в бюджет направлено 561,8 млрд грн

Налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 561,8 млрд / Depositphotos

В течение января-ноября налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 561,8 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 86,1 млрд грн, или 18,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Традиционным лидером по объемам уплаченного НДФЛ остается город Киев, который обеспечил поступление в размере 130,9 млрд грн почти четверть общеукраинского показателя.

Среди регионов наибольшие поступления зафиксированы также в:

  • Днепропетровской области - 55,8 млрд грн;
  • Львовской области - 37,7 млрд грн;
  • Киевской области - 33,7 млрд грн.

Рост поступлений НДФЛ свидетельствует о постепенном увеличении количества официально трудоустроенных работников и повышении уровня налоговой дисциплины работодателей. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на финансовую состоятельность общин и общее состояние экономики.

Кто освобождается от уплаты налога

В то же время в налоговой службе напоминают, что физические лица, осуществляющие волонтерскую деятельность, освобождаются от уплаты НДФЛ и военного сбора по отдельным видам доходов.

В частности, не облагаются налогом средства или стоимость имущества и услуг, которые неприбыльные организации предоставляют волонтерам для прохождения медицинских осмотров, вакцинации или других профилактических мероприятий при наличии договора о волонтерской деятельности.

Также не подлежат налогообложению документально подтвержденные расходы, связанные с предоставлением волонтерской помощи, возмещаемых неприбыльными организациями в рамках действующего законодательства.

Заметим, НДФЛ обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета. С января по октябрь текущего года плательщики перечислили 507,8 млрд. грн. этого налога.

Автор:
Татьяна Гойденко