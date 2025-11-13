Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НДФЛ обеспечивает треть сводного бюджета: 507,8 миллиарда гривен за десять месяцев

гривны
НДФЛ обеспечивает треть сводного бюджета / Shutterstock

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – один из основных источников финансирования страны и общин. НДФЛ обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета. С января по октябрь текущего года плательщики перечислили 507,8 млрд. грн. этого налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Эта сумма на 18,4 % больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о стабильном росте налоговой базы.

"Из общей суммы в местные бюджеты поступило 240,8 млрд грн НДФЛ. Это почти 60% всех их поступлений. НДФЛ - это деньги каждого в нашу победу, развитие страны, реализацию важных социальных проектов. Ваши уплаченные налоги работают на страну и обеспечивают стабильность государства", - отметила исполняющая обязанности главы ГНСУ Леся Карнаух.

Наибольшие поступления в бюджет обеспечили плательщики:

  • Киева (118,9 млрд. грн.);
  • Днепропетровской области (50 млрд грн);
  • Львовщины (34,1 млрд. грн.);
  • Киевщины (30,4 млрд. грн.).

В 2025 году ставка НДФЛ составляет 18%. Она уплачивается с доходов, полученных гражданами в виде заработной платы, вознаграждений по гражданско-правовым договорам, арендной плате, инвестиционной прибыли и другим доходам, определенным Налоговым кодексом Украины.

Работодатели обязаны выступать налоговыми агентами – удерживать и перечислять НДФЛ из заработной платы работников в бюджет. Физические лица, получающие доходы от налоговых агентов (например, от предоставления услуг или аренды имущества), должны самостоятельно подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и уплатить налог.

Напомним, в октябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 186,4 млрд. гривен. Основные поступления обеспечили налоги, контролируемые налоговыми и таможенными органами.

Автор:
Татьяна Ковальчук