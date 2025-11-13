НДФЛ обеспечивает треть сводного бюджета: 507,8 миллиарда гривен за десять месяцев

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – один из основных источников финансирования страны и общин. НДФЛ обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета. С января по октябрь текущего года плательщики перечислили 507,8 млрд. грн. этого налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Эта сумма на 18,4 % больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о стабильном росте налоговой базы.

"Из общей суммы в местные бюджеты поступило 240,8 млрд грн НДФЛ. Это почти 60% всех их поступлений. НДФЛ - это деньги каждого в нашу победу, развитие страны, реализацию важных социальных проектов. Ваши уплаченные налоги работают на страну и обеспечивают стабильность государства", - отметила исполняющая обязанности главы ГНСУ Леся Карнаух.

Наибольшие поступления в бюджет обеспечили плательщики:

Киева (118,9 млрд. грн.);

Днепропетровской области (50 млрд грн);

Львовщины (34,1 млрд. грн.);

Киевщины (30,4 млрд. грн.).

В 2025 году ставка НДФЛ составляет 18%. Она уплачивается с доходов, полученных гражданами в виде заработной платы, вознаграждений по гражданско-правовым договорам, арендной плате, инвестиционной прибыли и другим доходам, определенным Налоговым кодексом Украины.

Работодатели обязаны выступать налоговыми агентами – удерживать и перечислять НДФЛ из заработной платы работников в бюджет. Физические лица, получающие доходы от налоговых агентов (например, от предоставления услуг или аренды имущества), должны самостоятельно подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и уплатить налог.

Напомним, в октябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 186,4 млрд. гривен. Основные поступления обеспечили налоги, контролируемые налоговыми и таможенными органами.