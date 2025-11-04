За 10 месяцев местные бюджеты получили более 403,2 млрд грн: какие налоги и сборы сыграли ключевую роль

С января по октябрь 2025 местные бюджеты Украины получили более 403,2 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления выросли на 14,5%, что в денежном выражении составляет 51,2 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Эта сумма является жизненно необходимой финансовой основой общин, которая позволяет реализовывать важные социальные и инфраструктурные проекты для жителей.

Структура поступлений

Почти 60% всех поступлений местных бюджетов обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В целом плательщики уплатили 240,8 млрд грн по этому налогу, что на 16,6% выше показателя прошлого года.

Среди лидеров наполнение местных бюджетов:

единый налог – 65,5 млрд грн (+11,2% к соответствующему периоду прошлого года);

налог на имущество – 49,2 млрд грн (+16%);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 1,6 млрд грн (+23%);

туристический сбор – почти 0,3 млрд грн (+35,7%);

сбор за места для парковки транспортных средств – почти 0,2 млрд грн (+23,8%).

Исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула: "Стабильные поступления – это общий результат бизнеса и эффективного администрирования налогов со стороны ГНС."

Она подчеркнула, что работа ГНС не ограничивается только контролем: "Мы развиваем цифровые сервисы для удобной оплаты и отчетности, оказываем консультационную поддержку бизнесу через Офисы налоговых консультантов в 20 регионах, формируем прозрачные условия для всех плательщиков".

Для получения профессионального совета, разбора налоговых вопросов и избежания нарушений налогового законодательства бизнес может обращаться в Офисы налоговых консультантов, функционирующих в 20 регионах.

Напомним, в течение января – сентября 2025 года в местные бюджеты поступило 9,5 млрд грн налога на недвижимость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22% или на 1,7 млрд грн.