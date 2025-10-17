Бизнес уплатил более 4,2 млрд грн эконалога с начала года — ГНС

В январе-сентябре 2025 года налогоплательщики перечислили в государственный бюджет более 4,2 млрд грн экологического налога. Это на 7,1%, или 0,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года (3,9 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшие поступления обеспечили:

Днепропетровская область – 841,1 млн грн;

г. Киев – 809,6 млн грн;

Ивано-Франковская область – 461,7 млн грн;

Запорожская область – 277 млн грн.

В ГНС подчеркнули, что рост поступлений экологического налога свидетельствует о повышении ответственности бизнеса за состояние окружающей среды.

В целом экологический налог платят предприятия, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в воздух, сбросами в водные объекты, размещением отходов или образованием радиоактивных веществ.

Вырученные средства являются важным ресурсом для финансирования природоохранных мероприятий и программ по рациональному использованию природных ресурсов.

На период действия военного положения от уплаты экологического налога освобождены плательщики, чьи объекты расположены на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированы российской федерацией.

В налоговой отметили, что увольнение действует с первого числа месяца, в котором определена дата начала боевых действий или оккупации, и длится до месяца, следующего после их завершения.

Список таких территорий утверждается Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в установленном Кабмином порядке.

Добавим, в течение января – июля 2025 плательщики перечислили в бюджет 2,97 млрд грн экологического налога. Это на 26 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, что свидетельствует о росте поступлений на 0,9%.