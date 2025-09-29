Правительство приняло постановление о мониторинге промышленных выбросов в режиме реального времени

Кабинет министров Украины принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Документ определяет новый механизм сбора экологических данных, позволяющий государству, бизнесу и общественности получать прозрачную информацию об уровне промышленных выбросов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Теперь операторы установок, которые работают по интегрированным разрешениям окружающей среды и обязаны устанавливать оборудование для мониторинга, а также те, кто внедрил такие системы добровольно, должны передавать результаты измерений непосредственно в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию.

Передача данных будет производиться автоматически через Единую экологическую платформу "ЭкоСистема" и API Минэкономики. Операторы должны регистрировать автоматизированные системы измерения в электронной форме.

Что это изменяет:

для государства – модернизация экологического контроля и выполнения международных обязательств;

для бизнеса – меньше рисков споров с контролирующими органами и роста прозрачности;

для общественности – открытый доступ к информации о состоянии промышленных выбросов.

В Минэкономики подчеркивают, что реформа направлена на создание современной и действенной системы экологического надзора, а также повышение доверия общества к данным о состоянии окружающей среды.

Напомним, в рамках продолжения реформы предотвращения промышленного загрязнения правительство приняло постановление, которым внесены изменения в критерии оценки степени риска от хозяйственной деятельности предприятий, что определяет периодичность проведения плановых проверок Государственной экологической инспекцией.