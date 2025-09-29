Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,73

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство приняло постановление о мониторинге промышленных выбросов в режиме реального времени

выбросы
Операторы обязаны регистрировать автоматизированные системы измерений в электронной форме / Depositphotos

Кабинет министров Украины принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Документ определяет новый механизм сбора экологических данных, позволяющий государству, бизнесу и общественности получать прозрачную информацию об уровне промышленных выбросов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Теперь операторы установок, которые работают по интегрированным разрешениям окружающей среды и обязаны устанавливать оборудование для мониторинга, а также те, кто внедрил такие системы добровольно, должны передавать результаты измерений непосредственно в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Государственную экологическую инспекцию.

Передача данных будет производиться автоматически через Единую экологическую платформу "ЭкоСистема" и API Минэкономики. Операторы должны регистрировать автоматизированные системы измерения в электронной форме.

Что это изменяет:

  • для государства – модернизация экологического контроля и выполнения международных обязательств;
  • для бизнеса – меньше рисков споров с контролирующими органами и роста прозрачности;
  • для общественности – открытый доступ к информации о состоянии промышленных выбросов.

В Минэкономики подчеркивают, что реформа направлена на создание современной и действенной системы экологического надзора, а также повышение доверия общества к данным о состоянии окружающей среды.

Напомним, в рамках продолжения реформы предотвращения промышленного загрязнения правительство приняло постановление, которым внесены изменения в критерии оценки степени риска от хозяйственной деятельности предприятий, что определяет периодичность проведения плановых проверок Государственной экологической инспекцией.

Автор:
Татьяна Гойденко