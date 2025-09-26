Запланована подія 2

Кабмин изменил критерии рисков для промышленных выбросов: проверки станут ежегодными или раз в три года

промышленное загрязнение, дым
Правительство изменило критерии рисков для промышленных выбросов. / Freepik

В рамках продолжения реформы предотвращения промышленного загрязнения 25 сентября 2025 года правительство приняло постановление, которым внесены изменения в критерии оценки степени риска от хозяйственной деятельности предприятий, что определяет периодичность проведения плановых проверок Государственной экологической инспекцией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Постановление вносит изменения в акт от 6 марта 2019 года №182 и было разработано во исполнение Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения".

Ключевые изменения в критериях оценки

Изменения, касающиеся плановых проверок в сфере охраны окружающей среды, предполагают:

  • Индивидуальная оценка. Систематическая оценка рисков для окружающей среды теперь осуществляется по каждой установке отдельно.
  • Бальная система. Отнесение установки к высокой, средней или незначительной степени риска происходит по шкале с учетом суммы баллов, начисленных по всем утвержденным критериям.
  • Периодичность проверок. Определяется на основе уровня риска: с высокой степенью риска – один раз в год, что соответствует наивысшему уровню риска, а со средней или с незначительной степенью риска – один раз в три года, что соответствует самому низкому уровню риска.

Принятые изменения позволят усилить контроль за промышленными выбросами, уменьшить негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Это также будет способствовать выполнению Украиной международных обязательств и приближению к стандартам ЕС.

Министерство отмечает, что реформа продолжается и работа над нормативными актами для полной реализации Закона активно продолжается.

Напомним, в августе в Украине введена цифровая система контроля промышленного загрязнения .

Автор:
Татьяна Ковальчук