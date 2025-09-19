Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Угроза загрязнения реки Рось: производитель продукции под ТМ "Ферма" и "Белая линия" не выполнил требования экологов

река Рось, деревья
Река Рось. / Википедия

Государственная экологическая инспекция Столичного округа провела проверку предприятия ООО "Б.МК", входящего в группу компаний "Террафуд" и производящего молочную продукцию под торговыми марками "Ферма" и "Белая линия", которое не выполнило предписание Госэкоинспекции об установке очистных сооружений. Это создает угрозу загрязнения реки Рось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу инспекции.

Результаты проверок

В 2024 году во время проверки экологи установили, что предприятие, расположенное в селе Томиловка Белоцерковского района Киевской области, не оценило влияние на окружающую среду и не выполняло требования заключения государственной экологической экспертизы. Должностное лицо ООО "Б.МК" было привлечено к административной ответственности.

В 2025 году повторная проверка показала, что значительная часть нарушений не устранена. В частности, предприятие продолжает сбрасывать неочищенные сточные воды в коммуникации системы централизованного водоотвода ООО "Белоцерковвода".

Экологи подчеркнули, что в соответствии с правилами приема сточных вод предприятий в систему канализации населенного пункта, потребитель обязан иметь локальные очистные сооружения для предварительной очистки производственных сточных вод перед их сбросом в систему централизованного водоотведения.

"Требования по предварительной очистке сточных вод, образованных в процессе переработки молочной продукции, ООО "Б.МК" проигнорировало: локальные очистные сооружения не построены, сброс неочищенных стоков продолжается", - говорится в сообщении инспекции.

Также отмечается, что "Белоцерковвода" в свою очередь "принимает указанные стоки и транспортирует их на свои очистные сооружения без надлежащих правовых оснований".

Игнорирование законных требований Госэкоинспекции и безосновательное прием неочищенных сточных вод создают угрозу загрязнения реки Рось и негативно влияет на состояние окружающей среды. С целью пресечения правонарушений Государственная экологическая инспекция будет принимать меры по реагированию на обоих субъектов хозяйствования.

Напомним, в Украине вступил в силу закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" . Этот закон вводит современные евроинтеграционные подходы к уменьшению влияния промышленности на окружающую среду.

Автор:
Татьяна Ковальчук