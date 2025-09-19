Загроза забруднення річки Рось: виробник продукції під ТМ "Ферма" та "Біла лінія" не виконав вимоги екологів

Державна екологічна інспекція Столичного округу провела перевірку підприємства ТОВ "Б.МК", що входить до групи компаній "Террафуд" і виробляє молочну продукцію під торговими марками "Ферма" та "Біла лінія", яке не виконало припис Держекоінспекції про встановлення очисних споруд. Це створює загрозу забруднення річки Рось.

Результати перевірок

У 2024 році під час перевірки екологи встановили, що підприємство, розташоване в селі Томилівка Білоцерківського району Київської області, не здійснило оцінку впливу на довкілля та не виконувало вимоги висновку державної екологічної експертизи. Посадову особу ТОВ "Б.МК" було притягнуто до адміністративної відповідальності.

У 2025 році повторна перевірка показала, що значну частину порушень не усунуто. Зокрема, підприємство продовжує скидати неочищені стічні води в комунікації системи централізованого водовідведення ТОВ "Білоцерківвода".

Екологи наголосили, що відповідно до правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту, споживач зобов’язаний мати локальні очисні споруди для попереднього очищення виробничих стічних вод перед їх скиданням у систему централізованого водовідведення.

"Вимоги щодо попереднього очищення стічних вод, утворених у процесі переробки молочної продукції, ТОВ "Б.МК" проігнорувало: локальні очисні споруди не збудовані, скид неочищених стоків триває", — йдеться у повідомленні інспекції.

Також зазначається, що "Білоцерківвода" у свою чергу "приймає зазначені стоки та транспортує їх на свої очисні споруди без належних правових підстав".

Ігнорування законних вимог Держекоінспекції та безпідставне приймання неочищених стічних вод створюють загрозу забруднення річки Рось та негативно впливає на стан довкілля. З метою припинення правопорушень Державна екологічна інспекція вживатиме заходи реагування щодо обох суб’єктів господарювання.

