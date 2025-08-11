Замість трьох дозволів – один: запроваджено цифрову систему контролю промислового забруднення

В Україні набрав чинності закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Цей закон запроваджує сучасні євроінтеграційні підходи до зменшення впливу промисловості на довкілля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Відтепер підприємства отримуватимуть інтегрований довкіллєвий дозвіл замість трьох окремих дозволів на викиди в атмосферу, спецводокористування та управління відходами. Ця нова процедура передбачає перехід на найкращі доступні технології та методи управління, а також модернізацію виробничих потужностей за європейськими стандартами.

Однією з ключових новацій є цифровізація процесу — всі дозволи можна буде оформити онлайн через Єдиний державний реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів на екологічній платформі "ЕкоСистема".

Для існуючих виробництв передбачено перехідний період до чотирьох років, під час якого вони зможуть поступово адаптуватися до нових вимог. Нові установки, які ще не введені в експлуатацію, повинні працювати вже за новими правилами.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що закон не лише гармонізує українське законодавство з європейськими нормами, але й створює прозору, ефективну і цифрову систему, яка допоможе підвищити конкурентоспроможність підприємств та зменшити негативний вплив на довкілля.

Для підтримки бізнесу у впровадженні нового законодавства Мінекономіки спільно з GIZ організовує серію тренінгів. Перший із них відбудеться 25 серпня 2025 року. Зареєструватися на тренінг можуть представники промисловості за посиланням: https://surli.cc/hqueil.

Додамо, що до 1 вересня 2025 року підприємства, що займаються обробленням небезпечних відходів, зможуть працювати за спрощеною процедурою отримання дозволів. Це рішення ухвалив Кабінет міністрів України, щоб запобігти кризі в сфері управління небезпечними відходами.