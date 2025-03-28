Уряд надав бізнесу додатковий час для адаптації до нових правил управління небезпечними відходами

До 1 вересня 2025 року підприємства, що займаються обробленням небезпечних відходів, зможуть працювати за спрощеною процедурою отримання дозволів. Це рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, щоб запобігти кризі в сфері управління небезпечними відходами.

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Про це повідомляє Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наразі в Україні лише 38 компаній мають ліцензію на діяльність у цій сфері, але працювати за новими правилами змогли лише 19 з них. Цього недостатньо для обробки всіх небезпечних відходів, які утворюються в країні.

Щоб уникнути накопичення відходів і зупинки діяльності підприємств, уряд дозволив тимчасово оформлювати дозволи за спрощеним механізмом.

Як працюватиме спрощена процедура

Підприємства можуть отримати дозвіл на всі операції з відновлення та видалення відходів, зокрема небезпечних.

Основна вимога – наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи або оцінки впливу на довкілля.

Дозволи, видані за цією процедурою, діятимуть до 1 вересня 2025 року. До цього часу підприємства мають оформити документи за загальним порядком.

Міністерство захисту довкілля закликає бізнес не зволікати та заздалегідь готуватися до роботи за новими стандартами. Адже ці зміни – частина імплементації європейського законодавства і важливий крок до членства України в ЄС.

Нагадаємо, 4 червня, Кабінет Міністрів України схвалив внесення змін до постанови КМУ №1137 від 31 жовтня 2023 року та продовжив строки дійсності поданих субʼєктами господарювання декларацій про провадження господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів на чотири календарних місяці.