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Правительство предоставило бизнесу дополнительное время для адаптации к новым правилам управления опасными отходами
До 1 сентября 2025 г. предприятия, занимающиеся обработкой опасных отходов, смогут работать по упрощенной процедуре получения разрешений. Это решение принял Кабинет Министров Украины, чтобы предотвратить кризис в сфере управления опасными отходами.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Сейчас в Украине только 38 компаний имеют лицензию на деятельность в этой сфере, но работать по новым правилам смогли только 19 из них. Этого недостаточно для обработки всех образующихся в стране опасных отходов.
Чтобы избежать накопления отходов и остановки деятельности предприятий, правительство разрешило временно оформлять разрешения по упрощенному механизму.
Как будет работать упрощенная процедура
Предприятия могут получить разрешение на все операции по восстановлению и удалению отходов, в том числе опасных.
Основное требование – наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы или оценки влияния на окружающую среду.
Разрешения, выданные по данной процедуре, будут действовать до 1 сентября 2025 года. К этому времени компании обязаны оформить документы по общему порядку.
Министерство защиты окружающей среды призывает бизнес не затягивать и заранее готовиться к работе по новым стандартам. Ведь эти изменения – часть имплементации европейского законодательства и важный шаг к членству в ЕС.
Напомним, 4 июня Кабинет Министров Украины одобрил внесение изменений в постановление КМУ №1137 от 31 октября 2023 года и продлил сроки действительности поданных субъектами хозяйствования деклараций о осуществлении хозяйственной деятельности по осуществлению операций по обработке отходов на четыре календарных месяца.