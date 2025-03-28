Правительство предоставило бизнесу дополнительное время для адаптации к новым правилам управления опасными отходами

До 1 сентября 2025 г. предприятия, занимающиеся обработкой опасных отходов, смогут работать по упрощенной процедуре получения разрешений. Это решение принял Кабинет Министров Украины, чтобы предотвратить кризис в сфере управления опасными отходами.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сейчас в Украине только 38 компаний имеют лицензию на деятельность в этой сфере, но работать по новым правилам смогли только 19 из них. Этого недостаточно для обработки всех образующихся в стране опасных отходов.

Чтобы избежать накопления отходов и остановки деятельности предприятий, правительство разрешило временно оформлять разрешения по упрощенному механизму.

Как будет работать упрощенная процедура

Предприятия могут получить разрешение на все операции по восстановлению и удалению отходов, в том числе опасных.

Основное требование – наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы или оценки влияния на окружающую среду.

Разрешения, выданные по данной процедуре, будут действовать до 1 сентября 2025 года. К этому времени компании обязаны оформить документы по общему порядку.

Министерство защиты окружающей среды призывает бизнес не затягивать и заранее готовиться к работе по новым стандартам. Ведь эти изменения – часть имплементации европейского законодательства и важный шаг к членству в ЕС.

Напомним, 4 июня Кабинет Министров Украины одобрил внесение изменений в постановление КМУ №1137 от 31 октября 2023 года и продлил сроки действительности поданных субъектами хозяйствования деклараций о осуществлении хозяйственной деятельности по осуществлению операций по обработке отходов на четыре календарных месяца.