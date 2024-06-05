Бизнесу продлили упрощенное получение разрешения в сфере отходов

4 июня Кабинет Министров Украины одобрил внесение изменений в постановление КМУ №1137 от 31 октября 2023 года и продлил сроки действительности поданных субъектами хозяйствования деклараций о осуществлении хозяйственной деятельности по осуществлению операций по обработке отходов на четыре календарных месяца.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что по данным Реестра разрешений на осуществление операций по обработке отходов, только 23 предприятия получили такое разрешение, хотя потенциально такая необходимость есть у тысяч предприятий по всей стране.

"Благодаря сегодняшним изменениям, до 9 октября у компаний есть время, чтобы собрать все документы и получить разрешение на обработку отходов", - отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что наличие данного разрешения является одним из условий получения других разрешительных документов, например, лицензии на управление опасными отходами и т.д.

Бизнес призвал депутатов увеличить время перехода на европейские экостандарты

Европейская бизнес ассоциация обратилась к народным депутатам с просьбой отменить временные ограничения в 7 лет для внедрения НДТМ на существующих предприятиях, ведь это может привести к остановке промышленности в Украине.

Представители бизнеса отмечают, что реформа промышленного загрязнения – одна из наиболее дискуссионных в сфере защиты окружающей среды. Необходимость ее принятия определена на уровне Соглашения об ассоциациях с ЕС, а также входит в перечень 9 экологических приоритетов в Национальном плане восстановления Украины после войны.

Более того, Планом Ukraine Facility установлены конкретные временные рамки – 3 квартал 2024 года, когда соответствующий закон должен быть принят не только, но и вступить в силу.

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