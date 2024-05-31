Бизнес призвал депутатов увеличить время перехода на европейские экостандарты

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к народным депутатам с просьбой отменить временные ограничения в 7 лет для внедрения НДТМ на существующих предприятиях, ведь это может привести к остановке промышленности в Украине.

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Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Представители бизнеса отмечают, что реформа промышленного загрязнения – одна из наиболее дискуссионных в сфере защиты окружающей среды. Необходимость ее принятия определена на уровне Соглашения об ассоциациях с ЕС, а также входит в перечень 9 экологических приоритетов в Национальном плане восстановления Украины после войны.

Более того, Планом Ukraine Facility установлены конкретные временные рамки – 3 квартал 2024 года, когда соответствующий закон должен быть не только принят, но и вступить в силу.

Предлагаемые нововведения

В ЕБА объясняют, что речь идет о законопроекте "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровье окружающую среду" №6004-д от 4 января 2023 года, который сейчас готовится к принятию во втором чтении.

Документ призван имплементировать Директиву 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. В частности, он касается предприятий энергетической, металлургической, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности и предусматривает:

1) переход на интегрированное разрешение – единственный разрешительный документ, который должен отменить необходимость получения отдельных разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, спецводопользование и операции по обработке отходов;

2) создание юридической основы для внедрения выводов наилучших доступных технологий и методов управления (НИТМ), т.е. перечня рекомендованных технологий и определенных на их основе нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также методов управления, в частности, экологического менеджмента, мониторинга и т.п.

"Европейская Бизнес Ассоциация в течение последних лет активно сотрудничала с разработчиками законопроекта №6004-д и благодарна за учет большинства замечаний и предложений. В то же время предусмотренный в законопроекте №6004-д максимально возможный срок для перехода на новые экологические стандарты – 7 лет для существующих установок на предприятиях не достаточно", - подчеркивают эксперты.

Бизнес опирается на опыт Евросоюза

Бизнес отмечает, что если учитывать опыт ЕС, то Европейский союз в 2000-2022 годах выдал европейским предприятиям по меньшей мере 803,5 млрд евро государственной помощи из структурных фондов ЕС (гранты, низкопроцентные кредиты и долгосрочные ссуды, налоговые льготы и т.п.) на мероприятия по охране окружающей среды и энергоэффективности, включающие введение НДТМ и переход на новые экологические требования. Из них – почти 200 млрд евро только в 2021-2022 годах.

Отечественные компании не имеют доступа к государственной поддержке для экомодернизации промышленности ни на уровне Украины, ни как кандидат в члены ЕС.

"Безусловно, бизнес понимает непростую ситуацию, которая есть в контексте финансирования, однако все же стоит эту ситуацию учитывать и вводя определенные правила и регуляции для бизнеса", - отмечают в ассоциации.

Предприятия не успеют модернизироваться в соответствии с требованиями реформы

В ЕБА отмечают, что учитывая продолжающуюся военную агрессию со стороны Российской Федерации, усиление мобилизации, а также неопределенность перспектив доступа к источникам финансирования мер по модернизации производств, вероятно, подавляющая часть предприятий, которые будут подпадать под действие реформы, не смогут модернизироваться в течение 7 лет и вынуждены будут прекратить деятельность или остановить старые мощности и построить новые. Для этого в законопроекте №6004-д установлено 10 лет для вывода таких установок из строя.

Вместе с тем, при условии закрытия предприятий или остановки старых мощностей, часто градообразующих для отдельных населенных пунктов, важно, чтобы срок вывода из эксплуатации учитывал необходимость решения социально-экономических проблем, которые могут возникнуть. К примеру, был достаточным для открытия новых производств с целью обеспечения рабочих мест и налоговых поступлений, потерянных при закрытии предприятия.

"Да и, в общем-то, стоит достаточно хорошо подумать, можем ли мы как страна позволить себе, чтобы в таких непростых для страны условиях определенная часть предприятий закрылась, даже на непродолжительный период времени", - заявляют эксперты.

Таким образом, бизнес-сообщество ЕБА обратилось к народным депутатам с предложением отменить временные ограничения в 7 лет для внедрения НДТМ на существующих предприятиях, а также увеличить соответствующий возможный конечный срок для вывода установки из эксплуатации до 15 лет и учесть правку №297, предоставленную в сравнительной таблице к законопроекту №6004-д ко второму чтению.

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