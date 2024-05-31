Бізнес закликав депутатів збільшити час переходу на європейські екостандарти

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до народних депутатів з проханням скасувати часові обмеження в 7 років для впровадження НДТМ на існуючих підприємствах, адже це може привести до зупинки промисловості в Україні.

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Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Представники бізнесу зазначають, що реформа промислового забруднення – одна з найбільш дискусійних у сфері захисту довкілля. Необхідність її прийняття визначена на рівні Угоди про асоціації з ЄС, а також вона входить до переліку 9 екологічних пріоритетів у Національному плані відновлення України після війни.

Більше того, Планом Ukraine Facility встановлені конкретні часові рамки – 3 квартал 2024 року, коли відповідний закон має не лише бути прийнятим, але й вступити в дію.

Які пропонуються нововведення

У ЄБА пояснюють, що мова йде про законопроєкт "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля" №6004-д від 4 січня 2023 року, який зараз готується до прийняття у другому читанні.

Документ покликаний імплементувати Директиву 2010/75/ЄС про промислові викиди. Зокрема, він стосується підприємств енергетичної, металургійної, цементної, нафтогазової, целюлозно-паперової, хімічної та інших галузей промисловості і передбачає:

1) перехід на інтегрований дозвіл – єдиний дозвільний документ, який має скасувати необхідність отримання окремих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на спецводокористування та операції з оброблення відходів;

2) створення юридичного підґрунтя для запровадження висновків найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ), тобто переліку рекомендованих технологій та визначених на їх основі нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин, а також методів управління, зокрема екологічного менеджменту, моніторингу тощо.

"Європейська Бізнес Асоціація протягом останніх років активно співпрацювала з розробниками законопроєкту №6004-д та вдячна за врахування більшості зауважень та пропозицій. Водночас, передбачений у законопроєкті №6004-д максимально можливий термін для переходу на нові екологічні стандарти – 7 років для існуючих установок на підприємствах не є достатнім", - підкреслюють експерти.

Бізнес спирається на досвід Євросоюзу

Бізнес зауважує, що якщо враховувати досвід ЄС, то Європейський союз у 2000-2022 роках видав європейським підприємствам щонайменше 803,5 млрд євро державної допомоги зі структурних фондів ЄС (гранти, низьковідсоткові кредити та довгострокові позики, податкові пільги тощо) на заходи з охорони довкілля та енергоефективності, які включають запровадження НДТМ та перехід на нові екологічні вимоги. З них – майже 200 млрд євро лише у 2021-2022 роках.

Вітчизняні ж компанії не мають доступу до державної підтримки для екомодернізації промисловості ні на рівні України, ні як кандидат у члени ЄС.

"Безумовно, бізнес розуміє непросту ситуацію, яка є в контексті фінансування, проте, все ж варто цю ситуацію враховувати і запроваджуючи певні правила та регуляції для бізнесу", - зауважують в асоціації.

Підприємства не встигнуть модернізуватись відповідно до вимог реформи

У ЄБА зазначають, що з огляду на триваючу військову агресію з боку Російської Федерації, посилення мобілізації, а також невизначеність перспектив щодо доступу до джерел фінансування заходів з модернізації виробництв, ймовірно, переважна частина підприємств, які підпадатимуть під дію реформи, не зможуть модернізуватись протягом 7 років і вимушені будуть припинити діяльність або зупинити старі потужності і побудувати нові. Для цього у законопроєкті №6004-д встановлено 10 років для виведення таких установок з експлуатації.

Разом з тим, за умови закриття підприємств або зупинки старих потужностей, що часто є містоутворюючими для окремих населених пунктів, важливо, щоб строк виведення з експлуатації враховував необхідність вирішення соціально-економічних проблем, що можуть виникнути. Наприклад, був достатнім для відкриття нових виробництв з метою забезпечення робочих місць та податкових надходжень, що будуть втрачені при закритті підприємства.

"Та і, загалом, варто досить добре подумати, чи можемо ми як країна дозволити собі, щоб в таких непростих для країни умовах певна частина підприємств закрилась, навіть на нетривалий період часу", - заявляють експерти.

Таким чином, бізнес-спільнота ЕВА звернулася до народних депутатів із пропозицією скасувати часові обмеження в 7 років для впровадження НДТМ на існуючих підприємствах, а також збільшити відповідний можливий кінцевий строк для виведення установки з експлуатації до 15 років і врахувати правку №297, надану в Порівняльній таблиці до законопроєкту №6004-д до другого читання.

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