Германия объявила новую грантовую программу для украинского бизнеса: касается эко-модернизации

Германия объявила о запуске новой грантовой программы для украинского бизнеса, которая будет предусматривать софинансирование проектов по внедрению бизнесом лучших доступных технологий и методов управления – в размере до 1 млн евро на каждый проект.

Об этом сообщило Минприроды.

Отмечается, что для участия приглашают предприятия, которые хотят реализовать проекты по эко-модернизации собственного производства. А также соответствующие проекты, реализация которых была начата до этого, но остановлена по объективным причинам, и если предприятия не имеют возможности завершить их за свой счет.

Программа разработана Обществом международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ по доверенности Международной климатической инициативы (IKI), представленной Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии.

В Минприроды отмечают, что гарантированная поддержка будет предусматривать софинансирование нескольких проектов по внедрению бизнесом лучших доступных технологий и методов управления. – в размере до 1 млн евро на каждый проект. Принятие документов для конкурсного отбора уже начато.

Требования к проектам по эко-модернизации

К ключевым требованиям к проектам относятся следующие:

проект должен относиться к установкам, которые подпадают под сферу действия и имеют проектную производительность в соответствии с Европейской Директивой 2010/75/ЕС (Приложение I);

предприятие и его мощности должны быть расположены территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где проходят активные боевые действия;

отсутствие сотрудничества со страной-агрессором и зарегистрированными или действующими на территории страны-агрессора компаниями из санкционных списков ЕС, США или Украины.

Реформа уменьшения и контроля промышленного загрязнения

В Минприроды напоминают, что в Украине продолжается реформа уменьшения и контроля промышленного загрязнения. Для ее полноценного внедрения Верховной Раде Украины необходимо принять евроинтеграционный законопроект № 6004-д "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", уже принятый в первом чтении.

"С его принятием в нашей стране начнется постепенный переход национальных предприятий на европейские стандарты работы и внедрение лучших доступных технологий и методов управления", – отмечают в Министерстве.

Кроме того, как говорят в Министерстве, Украина выполнит еще одно условие для получения членства в ЕС, а также позаботится о росте экономических показателей при понижении негативного влияния на окружающую среду.

"Проведение реформы и переход на лучшие доступные технологии и методы управления откроет двери для привлечения инвестиций в зеленое восстановление Украины. Ведь одним из условий, при котором международные партнеры готовы инвестировать в украинские проекты, является достижение экологических стандартов", - говорят в Минприроды.

Целью грантовой программы Германии является поощрение украинского бизнеса к эко-модернизации еще до полноценного запуска реформы в Украине. Кроме того, успешная реализация "пилотов" станет сигналом для других международных доноров и финансовых организаций о готовности бизнеса к переходу на европейские стандарты даже во время военного положения.

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