Из-за введения европейского углеродного налога Украине грозит миллиардный дефицит бюджета

С началом действия европейского углеродного налога СВАМ Украину ждут миллиардные потери, поэтому нужно немедленно начать диалог с Еврокомиссией по отсрочке этого налога для Украины и привлечению инвестиций для модернизации производства.

Об этом рассказал президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, пишет "РБК-Украина".

По его словам, риски инвестиций в Украину достаточно высоки, поэтому говорить о модернизации производства можно будет только после окончания войны, а сейчас следует начать переговоры с ЕС об отсрочке внедрения СВАМ для Украины, поскольку налог заработает уже в 2026 году.

"Наши европейские коллеги должны понимать: введение СВАМ для Украины на общих основаниях принесет дыры в бюджетах в десятки миллиардов гривен. В условиях, когда наши партнеры помогают нам латать эти дыры в бюджете, это абсолютно непродуктивно. Поэтому мы должны договориться о каком-то статусе Украины, который позволит избежать нам этих потерь и валютной выручки и поступлений", - подчеркнул Каленков.

Он отметил, что, хотя Украина принимает меры по экологизации производства, это требует огромных инвестиций, которые в Европе обычно покрываются за счет кредитов и грантов.

"Мы понимаем, что нам жить в Европе, по европейским правилам и законам. И мы готовы и потихоньку внедряем процессы экологизации и декарбонизации производства. Но это требует огромных инвестиций. Эти инвестиции европейские производители стали получали как кредиты на абсолютно льготных основаниях, как гранты". "Речь идет о миллиардах евро, которые давали даже не как кредиты, а просто как подарок - чтобы компании могли модернизироваться. К сожалению, сейчас мы не знаем, как с этим справиться Украина", - пояснил Каленков.

По оценкам Asian Development Bank (ADB), CBAM сможет принести ЕС около €14 млрд. дохода к 2030 году, но украинская металлургия может потерять до €1,4 млрд. экспортной выручки и 25-30% объемов производства.

Барьер для международной торговли

До 1 января 2026 года СВАМ работает в тестовом режиме. Прежде всего это означает, что компании отчитываются по выбросам, но не имеют финансовых обязательств. С 1 января 2026 г. им придется покупать СВАМ-сертификаты. Сейчас квота на тонну углерода стоит 50 евро.

Вторым ослаблением тестового периода является отсутствие требований по верификации данных. Более того, до июля 2024 г. компании могут использовать "значения по умолчанию". По данным Денниса Фабрина, 85% компаний при заполнении первых отчетов использовали именно такие значения.

С 1 января 2026 года данные в отчетах должны быть верифицированы органом, аккредитованным в ЕС. За ложные данные предприятия должны быть оштрафованы, но в течение первых трех кварталов подачи отчетности большинство стран ЕС не настроены налагать штрафы.

"Он однозначно стал торговым барьером, удорожающим торговлю в ЕС и с ЕС", - сказала Анна Ипсен Нильсен , консультант крупнейшей организации бизнеса и работодателей Дании Danish Industry, во время совместного заседания комитетов Федерации работодателей Украины и заметила, что даже до 2026 года года СВАМ уже стал механизмом, удорожающим торговлю.

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