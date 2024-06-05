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Бізнесу продовжили спрощене отримання дозволу у сфері відходів
4 червня, Кабінет Міністрів України схвалив внесення змін до постанови КМУ №1137 від 31 жовтня 2023 року та продовжив строки дійсності поданих субʼєктами господарювання декларацій про провадження господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів на чотири календарних місяці.
Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).
Зазначається, що за даними Реєстру дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів, тільки 23 підприємства отримали такий дозвіл, хоча потенційно така необхідність є у тисяч підприємств по всій країні.
"Завдяки сьогоднішнім змінам, до 9 жовтня компанії мають час, щоб зібрати всі документи та отримати дозвіл на оброблення відходів", - наголошують в ЄБА.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додають, що наявність даного дозволу є однією з умов для отримання інших дозвільних документів, наприклад, ліцензії на управління небезпечними відходами тощо.
Бізнес закликав депутатів збільшити час переходу на європейські екостандарти
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до народних депутатів з проханням скасувати часові обмеження в 7 років для впровадження НДТМ на існуючих підприємствах, адже це може привести до зупинки промисловості в Україні.
Представники бізнесу зазначають, що реформа промислового забруднення – одна з найбільш дискусійних у сфері захисту довкілля. Необхідність її прийняття визначена на рівні Угоди про асоціації з ЄС, а також вона входить до переліку 9 екологічних пріоритетів у Національному плані відновлення України після війни.
Більше того, Планом Ukraine Facility встановлені конкретні часові рамки – 3 квартал 2024 року, коли відповідний закон має не лише бути прийнятим, але й вступити в дію.
Джерело фото: ua.depositphotos.com