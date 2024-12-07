Бизнес призывает доработать законопроект об отходах добывающей промышленности

4 декабря в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования состоялось обсуждение законопроекта №12180, направленного на регулирование обращения с отходами добывающей отрасли.

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Об этом сообщается на сайте Европейской бизнес ассоциации.

ЕБА приветствовала начало работы над этой инициативой, однако отметила необходимость доработки документа из-за ряда проблем, которые могут негативно повлиять на горно-металлургический комплекс (ГМК) и экономику в целом.

Проблемные аспекты законопроекта

Однако эксперты ЕБА отмечают некоторые противоречивые моменты, неучет которых может оказать существенное негативное влияние на развитие как самого ГМК, так и экономики в целом. В частности, выделено пять основных проблем.

Фискальная перегрузка. Законопроект предусматривает двойное налогообложение – одновременную уплату эконалога за размещение отходов и финансового обеспечения для объектов хранения. Это существенно увеличивает издержки компаний, что может привести к росту себестоимости продукции и её стоимости.

В частности, предприятия добывающей отрасли, работающие в общинах, не могут перенести производство, поэтому рискуют снизить производственные объемы или даже закрыться.

Дополнительные отчеты. Документ обязывает операторов подавать уведомления о передаче отходов, хотя соответствующая информация уже содержится в декларациях об отходах. ЕБА призывает избежать дублирования отчетности для бизнеса.

Штрафы без обоснования. Законопроект устанавливает штрафы в размере от 160 тыс. до 480 тыс. грн (за первое нарушение) на основе минимальной заработной платы, а за повторное – до 960 тыс. грн. Это касается даже таких нарушений, как несвоевременная подача отчета, что эксперты бизнеса считают несоразмерной мерой наказания.

Игнорирование специфики нефтегазового сектора В действующей редакции отсутствует четкое определение понятий, таких как "шламовый амбар" или "нейтрализация", что может ограничить методы бурения.

Дублирование процедур оценки воздействия на окружающую среду. Предусмотренные трансграничные консультации повторяют уже существующие процессы оценки воздействия на окружающую среду (ОВД). ЕБА предлагает исключить это требование или разрешить учитывать результаты предварительных оценок.

Предложения бизнеса

ЕБА призывает вернуть норму, предусматривающую внесение изменений в Налоговый кодекс с целью отмены экологического налога для отходов добывающей отрасли, а также пересмотреть другие положения, которые могут негативно отразиться на национальной экономике.

Участники обсуждения также подчеркнули, что необходимо уменьшить административную нагрузку и создать условия, способствующие развитию отрасли без лишних регуляторных барьеров.

В ЕБА отметили, что баланс между экологическими инициативами и экономической целесообразностью является критически важным для поддержания конкурентоспособности добывающей отрасли и экономики Украины в целом.

Добавим, в прошлом году в Украине начали процедуру стратегической экологической оценки Национальный план управления отходами, который является частью "дорожной карты" всей реформы управления отходами, которая очерчивает общую картину – куда двигаться и каких показателей следует достичь, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Также уже зарегистрирован и передан в Верховную Раду законопроект "Об упаковке и отходах упаковки", впервые вводящий в Украине модель расширенной ответственности производителя.