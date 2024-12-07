Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт про відходи видобувної промисловості

4 грудня в Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбулося обговорення законопроєкту №12180, спрямованого на регулювання поводження з відходами видобувної галузі.

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Про це повідомляється на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

ЄБА привітала початок роботи над цією ініціативою, проте наголосила на необхідності доопрацювання документу через низку проблем, які можуть негативно вплинути на гірничо-металургійний комплекс (ГМК) та економіку в цілому.

Проблемні аспекти законопроєкту

Проте, експерти ЄБА наголошують на деяких суперечливих моментах, неврахування яких може мати суттєвий негативний вплив на розвиток як самого ГМК, так і економіки в цілому. Зокрема, виділено п’ять основних проблем.

Фіскальне навантаження. Законопроєкт передбачає подвійне оподаткування — одночасну сплату екоподатку за розміщення відходів та фінансового забезпечення для об'єктів зберігання. Це значно збільшує витрати компаній, що може призвести до зростання собівартості продукції та її ціни.

Зокрема, підприємства видобувної галузі, які працюють у громадах, не можуть перенести виробництво, тому ризикують зменшити виробничі обсяги або навіть закритися.

Додаткові звіти. Документ зобов’язує операторів подавати повідомлення про передачу відходів, хоча відповідна інформація вже міститься у деклараціях про відходи. ЄБА закликає уникнути дублювання звітності для бізнесу.

Штрафи без обґрунтування. Законопроєкт встановлює штрафи у розмірі від 160 тис. до 480 тис. грн (за перше порушення) на основі мінімальної заробітної плати, а за повторне — до 960 тис. грн. Це стосується навіть таких порушень, як несвоєчасне подання звіту, що експерти бізнесу вважають неспівмірним заходом покарання.

Ігнорування специфіки нафтогазового сектора. У чинній редакції відсутнє чітке визначення понять, таких як "шламовий амбар" чи "нейтралізація", що може обмежити методи буріння. Операторам доведеться використовувати лише безамбарний метод, хоча в Україні бракує спеціалізованих установ для утилізації таких відходів.

Дублювання процедур оцінки впливу на довкілля. Передбачені транскордонні консультації повторюють вже існуючі процеси оцінки впливу на довкілля (ОВД). ЄБА пропонує виключити цю вимогу або дозволити враховувати результати попередніх оцінок.

Пропозиції бізнесу

ЄБА закликає повернути норму, яка передбачає внесення змін до Податкового кодексу з метою скасування екологічного податку для відходів видобувної галузі, а також переглянути інші положення, що можуть негативно вплинути на національну економіку.

Учасники обговорення також наголосили, що необхідно зменшити адміністративне навантаження та створити умови, які сприятимуть розвитку галузі без зайвих регуляторних бар’єрів.

У ЄБА зазначили, що баланс між екологічними ініціативами та економічною доцільністю критично важливий для підтримки конкурентоспроможності видобувної галузі та економіки України в цілому.

Додамо, минулого року в Україні розпочали процедуру стратегічної екологічної оцінки Національного плану управління відходами, який є частиною "дорожньої карти" всієї реформи управління відходами, яка окреслює загальну картину – куди рухатися і яких показників слід досягти, щоб відповідати європейським стандартам.

Також вже зареєстровано та передано до Верховної Ради законопроєкт "Про упаковку та відходи упаковки", що вперше вводить в Україні модель розширеної відповідальності виробника.