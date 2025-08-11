Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Вместо трех разрешений – одно: введена цифровая система контроля промышленного загрязнения

отходы, экология
Украинский бизнес получил новые правила по промышленным отходам / Depositphotos

В Украине вступил в силу закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", имплементирующий положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Этот закон вводит современные евроинтеграционные подходы к уменьшению влияния промышленности на окружающую среду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Теперь предприятия будут получать интегрированное окружающее разрешение вместо трех отдельных разрешений на выбросы в атмосферу, спецводопользование и управление отходами. Эта новая процедура предполагает переход на лучшие доступные технологии и методы управления, а также модернизацию производственных мощностей по европейским стандартам.

Одной из ключевых новаций является цифровизация процесса – все разрешения можно будет оформить онлайн через Единый государственный реестр интегрированных окружающих разрешений на экологической платформе "ЭкоСистема".

Для существующих производств предусмотрен переходный период до четырех лет, во время которого они смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям. Новые установки, еще не введенные в эксплуатацию, должны работать уже по новым правилам.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что закон не только гармонизирует украинское законодательство с европейскими нормами, но и создает прозрачную, эффективную и цифровую систему, которая поможет повысить конкурентоспособность предприятий и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Для поддержки бизнеса во внедрении нового законодательства Минэкономики совместно с GIZ организует серию тренингов. Первое из них состоится 25 августа 2025 года. Зарегистрироваться на тренинг могут представители промышленности по ссылке: https://surli.cc/hqueil .

Добавим, что до 1 сентября 2025 г. предприятия, занимающиеся обработкой опасных отходов, смогут работать по упрощенной процедуре получения разрешений. Это решение принял Кабинет министров Украины, чтобы предотвратить кризис в сфере управления опасными отходами.

Автор:
Татьяна Гойденко