Вместо трех разрешений – одно: введена цифровая система контроля промышленного загрязнения

В Украине вступил в силу закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", имплементирующий положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Этот закон вводит современные евроинтеграционные подходы к уменьшению влияния промышленности на окружающую среду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Теперь предприятия будут получать интегрированное окружающее разрешение вместо трех отдельных разрешений на выбросы в атмосферу, спецводопользование и управление отходами. Эта новая процедура предполагает переход на лучшие доступные технологии и методы управления, а также модернизацию производственных мощностей по европейским стандартам.

Одной из ключевых новаций является цифровизация процесса – все разрешения можно будет оформить онлайн через Единый государственный реестр интегрированных окружающих разрешений на экологической платформе "ЭкоСистема".

Для существующих производств предусмотрен переходный период до четырех лет, во время которого они смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям. Новые установки, еще не введенные в эксплуатацию, должны работать уже по новым правилам.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что закон не только гармонизирует украинское законодательство с европейскими нормами, но и создает прозрачную, эффективную и цифровую систему, которая поможет повысить конкурентоспособность предприятий и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Для поддержки бизнеса во внедрении нового законодательства Минэкономики совместно с GIZ организует серию тренингов. Первое из них состоится 25 августа 2025 года. Зарегистрироваться на тренинг могут представители промышленности по ссылке: https://surli.cc/hqueil .

Добавим, что до 1 сентября 2025 г. предприятия, занимающиеся обработкой опасных отходов, смогут работать по упрощенной процедуре получения разрешений. Это решение принял Кабинет министров Украины, чтобы предотвратить кризис в сфере управления опасными отходами.