Кабмін змінив критерії ризиків для промислових викидів: перевірки стануть щорічними або раз на три роки

У межах продовження реформи запобігання промисловому забрудненню 25 вересня 2025 року уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до критеріїв оцінки ступеня ризику від господарської діяльності підприємств, що визначає періодичність проведення планових перевірок Державною екологічною інспекцією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Постанова вносить зміни до акта від 6 березня 2019 року №182 та була розроблена на виконання Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення".

Ключові зміни у критеріях оцінки

Зміни, що стосуються планових перевірок у сфері охорони навколишнього середовища, передбачають:

Індивідуальна оцінка. Систематична оцінка ризиків для довкілля тепер здійснюється щодо кожної установки окремо.

Бальна система. Віднесення установки до високого, середнього або незначного ступеня ризику відбувається за шкалою з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма затвердженими критеріями.

Періодичність перевірок. Визначається на основі рівня ризику: з високим ступенем ризику – один раз на рік, що відповідає найвищому рівню ризику, а з середнім або з незначним ступенем ризику – один раз на три роки, що відповідає найнижчому рівню ризику.

Прийняті зміни дадуть змогу посилити контроль за промисловими викидами, зменшити негативний вплив на довкілля та здоров’я людей. Це також сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань та наближенню до стандартів ЄС.

Міністерство наголошує, що реформа триває, і робота над нормативними актами для повної реалізації Закону активно продовжується.

Нагадаємо, у серпні в Україні запроваджено цифрову систему контролю промислового забруднення.