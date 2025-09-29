Запланована подія 2

Уряд ухвалив постанову про моніторинг промислових викидів у режимі реального часу

Оператори зобов’язані реєструвати автоматизовані системи вимірювання в електронній формі / Depositphotos

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Документ визначає новий механізм збору екологічних даних, який дозволить державі, бізнесу та громадськості отримувати прозору інформацію про рівень промислових викидів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Відтепер оператори установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами та зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу, а також ті, хто впровадив такі системи добровільно, мають передавати результати вимірювань безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства і Державної екологічної інспекції.

Передача даних відбуватиметься автоматично через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема" та API Мінекономіки. Оператори зобов’язані реєструвати автоматизовані системи вимірювання в електронній формі.

Що це змінює:

  • для держави – модернізація екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань;
  • для бізнесу – менше ризиків суперечок із контролюючими органами та зростання прозорості;
  • для громадськості – відкритий доступ до інформації про стан промислових викидів.

У Мінекономіки наголошують, що реформа спрямована на створення сучасної та дієвої системи екологічного нагляду, а також на підвищення довіри суспільства до даних про стан довкілля.

Нагадаємо, у межах продовження реформи запобігання промисловому забрудненню уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до критеріїв оцінки ступеня ризику від господарської діяльності підприємств, що визначає періодичність проведення планових перевірок Державною екологічною інспекцією.

Автор:
Тетяна Гойденко