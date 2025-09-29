Уряд ухвалив постанову про моніторинг промислових викидів у режимі реального часу

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Документ визначає новий механізм збору екологічних даних, який дозволить державі, бізнесу та громадськості отримувати прозору інформацію про рівень промислових викидів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Відтепер оператори установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами та зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу, а також ті, хто впровадив такі системи добровільно, мають передавати результати вимірювань безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства і Державної екологічної інспекції.

Передача даних відбуватиметься автоматично через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема" та API Мінекономіки. Оператори зобов’язані реєструвати автоматизовані системи вимірювання в електронній формі.

Що це змінює:

для держави – модернізація екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань;

для бізнесу – менше ризиків суперечок із контролюючими органами та зростання прозорості;

для громадськості – відкритий доступ до інформації про стан промислових викидів.

У Мінекономіки наголошують, що реформа спрямована на створення сучасної та дієвої системи екологічного нагляду, а також на підвищення довіри суспільства до даних про стан довкілля.

Нагадаємо, у межах продовження реформи запобігання промисловому забрудненню уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до критеріїв оцінки ступеня ризику від господарської діяльності підприємств, що визначає періодичність проведення планових перевірок Державною екологічною інспекцією.