Бізнес сплатив понад 4,2 млрд грн екоподатку з початку року – ДПС

Протягом січня–вересня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету понад 4,2 млрд грн екологічного податку. Це на 7,1%, або 0,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період 2024 року (3,9 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Найбільші надходження забезпечили:

Дніпропетровська область – 841,1 млн грн;

м. Київ – 809,6 млн грн;

Івано-Франківська область – 461,7 млн грн;

Запорізька область – 277 млн грн.

У ДПС наголосили, що зростання надходжень екологічного податку свідчить про підвищення відповідальності бізнесу за стан довкілля.

Загалом, екологічний податок сплачують підприємства, діяльність яких пов’язана з викидами забруднюючих речовин у повітря, скидами у водні об’єкти, розміщенням відходів або утворенням радіоактивних речовин.

Отримані кошти є важливим ресурсом для фінансування природоохоронних заходів та програм з раціонального використання природних ресурсів.

На період дії воєнного стану від сплати екологічного податку звільнені платники, чиї об’єкти розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії, чи які тимчасово окуповані російською федерацією.

У податковій наголосили, що звільнення діє з першого числа місяця, у якому визначено дату початку бойових дій або окупації, і триває до місяця, що настає після їх завершення.

Перелік таких територій затверджується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у встановленому Кабміном порядку.

Додамо, протягом січня – липня 2025 року платники перерахували до бюджету 2,97 млрд грн екологічного податку. Це на 26 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зростання надходжень на 0,9%.