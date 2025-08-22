В Україні зросла сплата екологічного податку: до бюджету надійшло майже 3 млрд грн

Протягом січня – липня 2025 року платники перерахували до бюджету 2,97 млрд грн екологічного податку. Це на 26 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зростання надходжень на 0,9%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Найбільші суми екологічного податку сплатили підприємства таких регіонів:

Києва — 578,1 млн грн;

Дніпропетровської області — 552,7 млн грн;

Івано-Франківської області — 284,5 млн грн;

Запорізької області — 178 млн грн.

Екологічний податок є важливим джерелом фінансування природоохоронних заходів на державному та місцевому рівнях. Його сплачують компанії, що здійснюють викиди в атмосферу, скиди у водойми, розміщення та утворення радіоактивних відходів.

Зазначені кошти формують істотний фінансовий ресурс держави та місцевих громад для розв’язання екологічних питань та раціонального природокористування.

Варто зауважити, що на період дії воєнного стану від сплати екологічного податку звільнені платники, чиї об'єкти знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Нагадаємо, з початку поточного року місцеві бюджети отримали понад 280 мільярдів гривень, що на 18% більше, ніж за той самий період минулого року.