Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зросла сплата екологічного податку: до бюджету надійшло майже 3 млрд грн

гроші, копійки, рослини, екологічний податок
В Україні зросла сплата екологічного податку. / Freepik

Протягом січня – липня 2025 року платники перерахували до бюджету 2,97 млрд грн екологічного податку. Це на 26 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зростання надходжень на 0,9%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Найбільші суми екологічного податку сплатили підприємства таких регіонів:

  • Києва — 578,1 млн грн; 
  • Дніпропетровської області — 552,7 млн грн; 
  • Івано-Франківської області — 284,5 млн грн; 
  • Запорізької області — 178 млн грн.

Екологічний податок є важливим джерелом фінансування природоохоронних заходів на державному та місцевому рівнях. Його сплачують компанії, що здійснюють викиди в атмосферу, скиди у водойми, розміщення та утворення радіоактивних відходів.

Зазначені кошти формують істотний фінансовий ресурс держави та місцевих громад для розв’язання екологічних питань та раціонального природокористування.

Варто зауважити, що на період дії воєнного стану від сплати екологічного податку звільнені платники, чиї об'єкти знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Нагадаємо, з початку поточного року місцеві бюджети отримали понад 280 мільярдів гривень, що на 18% більше, ніж за той самий період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук