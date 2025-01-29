Фінляндія виділила 2 млн євро на екологічний моніторинг в Україні

Фінляндія інвестує 2 мільйони євро у спільний проєкт із Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Він спрямований на оцінку шкоди довкіллю, моніторинг якості води та біорізноманіття.

Про це повідомила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук після підписання угоди з гендиректором Фінського інституту навколишнього середовища (Syke) Лейфом Шульманом.

Проєкт діятиме у 2025-2028 роках за фінансування МЗС Фінляндії.

"Фінляндія – важливий партнер України у реалізації довкіллєвих проєктів. Ми спільно працюємо над проблематикою довкілля під час війни й отримуємо допомогу не тільки в теорії, але й на практиці. … система моніторингу вод Фінляндії – серед найкращих у Європі", – зазначила Гринчук.

Ключові напрями проєкту

Згідно з повідомлення, основними напрямками проєкту, окрім обміну досвідом з фінськими колегами та створення дорожніх карт моніторингу води та біорізноманіття, є наступні:

Дослідження пілотних річкових басейнів, що зазнали впливу бойових дій;

Закупівля мобільної лабораторії для моніторингу вод у Північному регіоні;

Навчання українських фахівців європейським стандартам водного моніторингу;

Аудит та модернізація системи управління даними лабораторій;

Розробка стратегічних дорожніх карт моніторингу води та біорізноманіття;

Використання супутникових даних для покращення моніторингу довкілля;

Збитки внаслідок війни

Міністр нагадала, що минулого року через російську агресію Україна зазнала значних екологічних втрат: забруднення річок Сейм і Десна, аварії на ДніпроГЕС та витік мазуту в Чорному морі.

"Загалом за майже три роки російського повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 744 об’єкти водогосподарської інфраструктури на суму понад 500 млн гривень. Майже 85 млрд гривень нараховано ДЕІ за забруднення водних об’єктів та морських вод внаслідок бойових дій", - резюмувала вона.

Крім цього повідомляється, що Фінляндія підтримує розбудову в Україні сучасного моніторингу атмосферного повітря – найближчим часом очікується постачання спеціалізованих станцій від Фінського метеорологічного інституту.

Додамо, що за останніми підрахунками підрив греблі Каховської ГЕС спричинив екологічні збитки на суму приблизно 78 мільярдів гривень, проте повну картину збитків можна буде оцінити лише після деокупації півдня України.

При цьому, за 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, Україна оцінювала екологічні збитки, завдані воєнними діями, приблизно в 71 мільярд доларів.