Финляндия выделила 2 млн евро на экологический мониторинг в Украине

Финляндия инвестирует 2 миллиона евро в совместный проект с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он направлен на оценку вреда окружающей среде, мониторинг качества воды и биоразнообразия.

Об этом сообщила глава Минсреды Светлана Гринчук после подписания соглашения с гендиректором Финского института окружающей среды (Syke) Лейфом Шульманом.

Проект будет действовать в 2025-2028 годах при финансировании МИД Финляндии.

"Финляндия – важный партнер Украины в реализации окружающей среды. Мы совместно работаем над проблематикой окружающей среды во время войны и получаем помощь не только в теории, но и на практике. … система мониторинга вод Финляндии – среди лучших в Европе", – отметила Гринчук.

Ключевые направления проекта

Согласно сообщению, основными направлениями проекта, кроме обмена опытом с финскими коллегами и создания дорожных карт мониторинга воды и биоразнообразия, являются:

Исследование пилотных речных бассейнов, подвергшихся влиянию боевых действий;

Закупка мобильной лаборатории для мониторинга вод в Северном регионе;

Обучение украинских специалистов европейским стандартам водного мониторинга;

Аудит и модернизация системы управления данными лабораторий;

Разработка стратегических дорожных карт мониторинга воды и биоразнообразия;

Использование спутниковых данных для улучшения мониторинга окружающей среды;

Ущерб в результате войны

Министр напомнила, что в прошлом году из-за российской агрессии Украина понесла значительные экологические потери: загрязнение рек Сейм и Десна, аварии на ДнепроГЭС и утечка мазута в Черном море.

"В общей сложности за почти три года российского полномасштабного вторжения в Украине повреждено или разрушено более 744 объектов водохозяйственной инфраструктуры на сумму более 500 млн гривен. Почти 85 млрд гривен начислено ГЭИ за загрязнение водных объектов и морских вод в результате боевых действий", — резюмировала она.

Кроме этого сообщается, что Финляндия поддерживает развитие в Украине современного мониторинга атмосферного воздуха – в ближайшее время ожидается поставка специализированных станций от Финского метеорологического института.

Добавим, что по последним подсчетам подрыв дамбы Каховской ГЭС нанес экологический ущерб на сумму примерно 78 миллиардов гривен, Однако полную картину ущерба можно будет оценить только после деоккупации юга Украины.

При этом, за 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения, Украина оценивала экологический ущерб, нанесенный военными действиями, примерно в 71 миллиард долларов.