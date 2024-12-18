Ущерб экосистеме Черного моря более чем на $14 млрд: как распространялся мазут после аварии с танкерами РФ

15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива произошла авария двух российских танкеров — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате раскола корпусов этих судов произошла значительная утечка мазута, повлекшая масштабное загрязнение морской акватории и нанесший ущерб окружающей среде на более чем 14 млрд долларов. Однако эта цифра может еще возрасти.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Министерство защиты окружающей среды Украины совместно с Украинским научным центром экологии моря (УкрНЦЭМ) провели моделирование направления распространения нефтепродуктов. Прогнозные расчеты охватывали период 7 суток, что позволило учесть гидрометеорологические условия и обеспечить высокую точность оценок.

Согласно результатам перемещения мазутного пятна под действием ветра (до 24 м/с) и волн (до 3,5 м) нефтепродукты активно распространялись в восточном направлении. Впоследствии пятно сменило траекторию движения на юго-восток, направляясь в сторону курортных зон Краснодарского края, в том числе города Анапа. 17 декабря 2024 года мазут достиг береговой линии, повлекши загрязнение прибрежной полосы между Таманским полуостровом и Анапой.

В морской экосистеме мазут достаточно устойчив. Только через 30–40 часов после аварии количество мазута резко уменьшилось с 95% до 5–10% из-за оседания на побережье, осаждения на дно и турбулентного рассеяния.

По результатам исследований, мазут образовал стойкую пленку на поверхности воды, контактирующей с прибрежными экосистемами. Загрязнение остается локализованным в зоне Краснодарского края, создавая долговременную угрозу окружающей среде.

Экосистеме нанесен миллиардный ущерб

"По предварительным подсчетам ДЭИ, утечка мазута ориентировочно нанесла экосистеме Черного моря ущерб более чем на 14 млрд долларов США. Она точно будет меняться после уточнения данных катастрофы", – рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Согласно сообщению главы финкомитета Даниила Гетманцева, эти танкеры обслуживали государственную компанию "Роснефть" и осуществляли перевозку между портом Кавказ и нефтеперерабатывающими заводами на Волге, включая Саратовский и Сызранский НПЗ. Они проектировались на перевозку нефтепродуктов в речных условиях. Позже им был присвоен класс "река-море", позволявший выход в прибрежные морские зоны, но танкеры типа "Волгонефть" были рассчитаны на эксплуатацию в условиях спокойной погоды и ограниченных морских акваторий.

Однако вместо строительства новых судов, отвечающих строгим требованиям этого класса, в Советском Союзе, а впоследствии и в России, избрали экономически более выгодный, но опасный вариант: модернизировали старые речные танкеры. Процесс модернизации включал разрезание корпусов судов, замену носовой и кормовой частей на более крепкие, а затем сборку "нового" танкера из старых частей. Вероятно, именно по линии сварного шва танкер и развалился.

Эта практика, которая имела полукустарный характер, не предполагала должного обслуживания или регулярных ремонтов. С 1990-х годов такие суда не получали полноценную диагностику или модернизацию, что значительно снижало их безопасность.

Гетманцев указал, что на момент аварии "Волгонефть-212" исполнилось 55 лет, а "Волгонефть-239" — 51 год.

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала в эфире Киев 24, что в результате катастрофы уже начали гибнуть дельфины и морские птицы.

Добавим, что за 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения Украина оценивает экологический ущерб, нанесенный военными действиями, примерно в 71 миллиард долларов.