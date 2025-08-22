Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выросла уплата экологического налога: в бюджет поступило почти 3 млрд грн

деньги, копейки, растения, экологический налог
В Украине выросла уплата экологического налога. / Freepik

В течение января — июля 2025 плательщики перечислили в бюджет 2,97 млрд грн экологического налога. Это на 26 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, что свидетельствует о росте поступлений на 0,9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшие суммы экологического налога уплатили предприятия следующих регионов:

  • Киева - 578,1 млн грн;
  • Днепропетровской области - 552,7 млн грн;
  • Ивано-Франковской области - 284,5 млн грн;
  • Запорожской области - 178 млн грн.

Экологический налог – важный источник финансирования природоохранных мероприятий на государственном и местном уровнях. Его оплачивают компании, производящие выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы, размещение и образование радиоактивных отходов.

Эти средства формируют существенный финансовый ресурс государства и местных общин для решения экологических вопросов и рационального природопользования.

Следует отметить, что на период действия военного положения от уплаты экологического налога освобождены плательщики, чьи объекты находятся на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Напомним, с начала текущего года местные бюджеты получили более 280 миллиардов гривен, что на 18% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук