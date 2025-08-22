- Категория
В Украине выросла уплата экологического налога: в бюджет поступило почти 3 млрд грн
В течение января — июля 2025 плательщики перечислили в бюджет 2,97 млрд грн экологического налога. Это на 26 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, что свидетельствует о росте поступлений на 0,9%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Наибольшие суммы экологического налога уплатили предприятия следующих регионов:
- Киева - 578,1 млн грн;
- Днепропетровской области - 552,7 млн грн;
- Ивано-Франковской области - 284,5 млн грн;
- Запорожской области - 178 млн грн.
Экологический налог – важный источник финансирования природоохранных мероприятий на государственном и местном уровнях. Его оплачивают компании, производящие выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы, размещение и образование радиоактивных отходов.
Эти средства формируют существенный финансовый ресурс государства и местных общин для решения экологических вопросов и рационального природопользования.
Следует отметить, что на период действия военного положения от уплаты экологического налога освобождены плательщики, чьи объекты находятся на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
Напомним, с начала текущего года местные бюджеты получили более 280 миллиардов гривен, что на 18% больше, чем за тот же период в прошлом году.