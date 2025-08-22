В Украине выросла уплата экологического налога: в бюджет поступило почти 3 млрд грн

В течение января — июля 2025 плательщики перечислили в бюджет 2,97 млрд грн экологического налога. Это на 26 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году, что свидетельствует о росте поступлений на 0,9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшие суммы экологического налога уплатили предприятия следующих регионов:

Киева - 578,1 млн грн;

Днепропетровской области - 552,7 млн грн;

Ивано-Франковской области - 284,5 млн грн;

Запорожской области - 178 млн грн.

Экологический налог – важный источник финансирования природоохранных мероприятий на государственном и местном уровнях. Его оплачивают компании, производящие выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы, размещение и образование радиоактивных отходов.

Эти средства формируют существенный финансовый ресурс государства и местных общин для решения экологических вопросов и рационального природопользования.

Следует отметить, что на период действия военного положения от уплаты экологического налога освобождены плательщики, чьи объекты находятся на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Напомним, с начала текущего года местные бюджеты получили более 280 миллиардов гривен, что на 18% больше, чем за тот же период в прошлом году.