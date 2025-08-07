Запланована подія 2

Налоговая отчиталась: поступления в местные бюджеты превысили 280 млрд грн

гривны
Поступления в местные бюджеты превысили показатели 2024 года / Depositphotos

С начала текущего года местные бюджеты получили более 280 миллиардов гривен, что на 18% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

По ее словам, более 58,6% от общей суммы поступлений – налог на доходы физических лиц. В общей сложности поступило 164,2 млрд грн (+19,3% к факту 2024 года).

Основные источники наполнения:

  • единый налог – 45,8 млрд грн (+12,5% к январю – июлю 2024 года);
  • налог на прибыль предприятий – 18,6 млрд грн (+20,1%);
  • налог на имущество – 33,2 млрд грн (+16,3%);
  • акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 1,4 млрд грн (+50,5 %);
  • туристический сбор – 178 млн грн (+35,7%);
  • экологический налог – 787 млн грн (+3,6%).

"Благодарны каждому налогоплательщику. Потому что каждая гривна в местные бюджеты – средства, которые позволяют общинам реализовывать важные социальные и инфраструктурные проекты", - отметила Карнаух.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб