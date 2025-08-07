Податкова відзвітувала: надходження до місцевих бюджетів перевищили 280 млрд грн

З початку поточного року місцеві бюджети отримали понад 280 мільярдів гривень, що на 18% більше, ніж за той самий період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, понад 58,6 % загальної суми надходжень – податок на доходи фізичних осіб. Загалом надійшло 164,2 млрд грн (+19,3 % до факту 2024 року).

Основні джерела наповнення:

єдиний податок – 45,8 млрд грн (+12,5 % до січня – липня 2024 року);

податок на прибуток підприємств – 18,6 млрд грн (+20,1 %);

податок на майно – 33,2 млрд грн (+16,3 %);

акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) – 1,4 млрд грн (+50,5 %);

туристичний збiр – 178 млн грн (+35,7 %);

екологічний податок – 787,0 млн грн (+3,6 %).

"Вдячні кожному платнику податків. Бо кожна гривня до місцевих бюджетів – кошти, які дозволяють громадам реалізовувати важливі соціальні та інфраструктурні проєкти", - зазначила Карнаух.

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.